ABD’de petrol piyasasında gerçekleştirilen milyarlarca dolarlık şüpheli işlemler federal soruşturmanın konusu oldu.

ABD Adalet Bakanlığı’nın, Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ile birlikte, Başkan Donald Trump ve İranlı yetkililerin kritik açıklamalarından hemen önce yapılan petrol işlemlerini mercek altına aldığı bildirildi. İnceleme kapsamındaki işlemlerin toplam büyüklüğünün 2,6 milyar doları aştığı belirtildi.

ABC News’in aktardığına göre yatırımcılar, petrol fiyatlarının düşeceği beklentisiyle kritik açıklamalardan dakikalar önce dev pozisyonlar aldı. Yetkililer, işlemlerde “içeriden bilgi ticareti” ihtimali üzerinde duruyor.

İddialara göre 23 Mart’ta Trump’ın İran’ın elektrik altyapısına yönelik saldırıları erteleyeceğini açıklamasından kısa süre önce 500 milyon doları aşan işlem gerçekleştirildi. Benzer şekilde 7 Nisan’da duyurulan geçici ateşkesten saatler önce yaklaşık 960 milyon dolarlık pozisyon alındı.

17 Nisan’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Hürmüz Boğazı’nın açık kalacağını açıklamasından dakikalar önce 760 milyon dolarlık işlem yapılırken, 21 Nisan’da Trump’ın ateşkesi uzatacağını duyurmasından hemen önce de 430 milyon dolarlık yeni pozisyon açıldığı kaydedildi.

Söz konusu işlemler ilk olarak Reuters tarafından gündeme getirilirken, London Stock Exchange Group verilerinde işlemleri gerçekleştiren kişi ya da kurumların kimliklerine yer verilmediği belirtildi.