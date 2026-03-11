Dün 92,61 dolara kadar çıkan Brent petrol, günü 89,44 dolardan kapattı.Bugün saat 09.25 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 3,27 düşüşle 86,51 dolara geriledi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83 dolardan alıcı buldu.Petrol fiyatlarındaki düşüş devam ederken, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) şimdiye kadarki en büyük acil durum petrol stok salımını planladığına dair haberler piyasalar üzerinde baskıyı artırdı.Söz konusu salımın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 2022'de üye ülkelerin piyasaya sunduğu 182 milyon varillik miktarı aşması bekleniyor.

Uzmanlar, bu ölçekteki bir adımın ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın yol açtığı bazı arz kesintilerini dengeleyebileceğini, ancak Hürmüz Boğazı'nın uzun süreli kapanmasının birçok bölgede tedariki ciddi şekilde aksatacağını vurguluyor.Haftanın ilk günlerinde petrol piyasalarında sert dalgalanmalar görüldü. Brent petrolün varil fiyatı pazartesi günü arz endişeleriyle 114,3 dolara yükselerek Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın yakında bitebileceğine dair açıklamalarıyla gün içinde geriledi.

Bu düşüş dün de sürdü. ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın, ABD donanmasının bir tankere Hürmüz Boğazı'nda eşlik ettiğini iddia eden ve sonra silinen sosyal medya paylaşımı satışları hızlandırarak kayıpları büyüttü. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, donanmanın herhangi bir tanker ya da gemiye fiilen eşlik etmediğini, ancak bunun seçenekler arasında olduğunu belirtti. Leavitt ayrıca Trump'ın talimatıyla ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak için ek senaryolar hazırladığını ifade etti.ABD basınında İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediğine dair haberler çıkarken, fiyatlardaki sert düşüş bu gelişmelerle kısmen toparlandı.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer İran Hürmüz Boğazı'na herhangi bir mayın yerleştirdiyse, ki buna dair elimizde rapor yok, bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz. Eğer herhangi bir nedenle mayın yerleştirildiyse ve bunlar derhal kaldırılmazsa, İran için askeri sonuçlar daha önce hiç görülmemiş bir seviyede olacak." ifadesini kullandı.

Trump başka bir paylaşımında ise boğazda aktif olmayan bazı mayın döşeme botlarının vurulduğunu kaydetti.IEA Başkanı Fatih Birol, üye ülkelerin halihazırda kamuya ait 1,2 milyar varilden fazla acil durum petrol stokuna sahip olduğunu, buna ek olarak hükümet yükümlülükleri kapsamında tutulan yaklaşık 600 milyon varillik endüstri stokunun da bulunduğunu açıkladı.

Öte yandan Trump pazartesi günü artan enerji fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla bazı ülkelere yönelik petrol yaptırımlarının kaldırıldığını duyururken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent geçen hafta küresel petrol arzının devamı için Hint rafinerilerinin Rus petrolü alımına izin veren 30 günlük geçici muafiyet yayımlandığını bildirdi.

ABD, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırısının ardından Rus petrolünün ticaretine yönelik nakliye, sigorta ve aracılık gibi hizmetleri kapsayan yaptırımları devreye sokmuştu.Brent petrolde teknik olarak 91,71 dolar direnç, 75,76 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.