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Kaynak: AA

Baker Hughes tarafından yayımlanan verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 18–24 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 adet azalarak 450’ye geriledi. Buna rağmen, sondaj kulesi sayısının son bir yılda toplam 35 artmış olması, uzun vadede üretim kapasitesinin hâlâ güçlü seyrettiğini gösteriyor.

Öte yandan petrol fiyatlarında haftanın son işlem gününde düşüş dikkat çekti. Perşembe günü 100,69 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı, cuma günü 96,78 dolara geriledi.

Benzer şekilde, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da düşüş gösterdi. Perşembe günü 87,01 dolar seviyesinde olan WTI, cuma gününü 85,88 dolardan tamamladı.

Sondaj kulelerindeki sınırlı azalışa rağmen fiyatlardaki gerileme, küresel enerji piyasalarında talep, arz ve jeopolitik gelişmelerin etkisinin yakından izlenmeye devam ettiğini ortaya koyuyor.