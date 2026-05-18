Fatih Birol, küresel enerji piyasalarına ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu. İran’daki savaş ve Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiğinin kesintiye uğrama riski nedeniyle ticari petrol stoklarının hızla azaldığını belirtti.

Birol, mevcut durumda küresel sistemde yalnızca birkaç haftalık ticari petrol rezervi kaldığını ifade etti.



STRATEJİK REZERVLER DEVREDE AMA SINIRLI

Paris’te düzenlenen G7 maliye liderleri toplantısında konuşan Birol, stratejik petrol rezervlerinin piyasaya günlük yaklaşık 2,5 milyon varil ek arz sağladığını söyledi.

Ancak bu rezervlerin sınırsız olmadığına dikkat çeken Birol, mevcut kullanım hızının sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

TALEP ARTIŞI STOKLARI DAHA DA ZORLUYOR

Kuzey yarımkürede bahar ekimi ve yaz sezonunun başlamasıyla birlikte enerji talebinin hızla arttığını belirten Birol, özellikle dizel, gübre, jet yakıtı ve benzin tüketimindeki yükselişin stokların daha hızlı tükenmesine yol açtığını ifade etti.

ENERJİ PİYASALARINDA RİSK BÜYÜYOR

Uzmanlara göre, Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek olası bir kapanma ya da arz kesintisi, küresel enerji piyasalarında ciddi fiyat dalgalanmalarına ve tedarik sorunlarına yol açabilir.

Birol’un açıklamaları, önümüzdeki dönemde enerji piyasalarında belirsizliğin ve risklerin artabileceğine işaret ediyor.