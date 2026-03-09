Petrol fiyatları yeniden 100 doların üzerinde
Orta Doğu’da tırmanan gerilim küresel enerji piyasalarını sarsarken Brent petrol fiyatı 100 doların üzerine çıktı.
Petrol krizi cebimizi vuracak: İşte fiyatı artacak ürünler
Orta Doğu’da tırmanan savaşın ardından petrol fiyatları 2022’den bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıktı. Enerji maliyetlerindeki artış yalnızca akaryakıtla sınırlı kalmayacak; birçok harcama kaleminde fiyatların hızla yükselmesi bekleniyor.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Petrol fiyatları yeniden 100 doların üzerinde
Arz endişeleri nedeniyle petrolün kısa sürede 108 dolara kadar yükseldiği görüldü.
Savaş piyasaları sarstı
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan yeni kriz, petrol piyasasında büyük bir dalgalanma yarattı. Analistler enerji fiyatlarındaki artışın küresel ekonomiye yansımalarının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.
İlk etki akaryakıtta görülecek
Petrol fiyatlarındaki yükselişin ilk ve en hızlı etkisi akaryakıt fiyatlarında ortaya çıkıyor. Ham petrol maliyetinin artması benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Ulaşım maliyetleri artacak
Yakıt fiyatlarındaki yükseliş, havayolu taşımacılığından şehirlerarası ulaşım ve lojistiğe kadar birçok alanda maliyetlerin artmasına yol açıyor. Bu durum bilet fiyatlarına da yansıyabiliyor.
Nakliye zamlanınca ürünler de pahalanıyor
Kamyon ve nakliye maliyetlerinin yükselmesi, marketlerdeki ürün fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Ürünlerin üretim noktasından satış noktasına ulaşması daha pahalı hale geliyor.
Gıda fiyatları baskı altında
Petrol yalnızca taşımacılıkta değil, tarım üretiminde de önemli bir enerji kaynağı olarak kullanılıyor. Bu nedenle enerji maliyetlerindeki artış gıda fiyatlarına da yansıyabiliyor.
Tarım maliyetleri yükseliyor
Tarım makineleri, gübre üretimi ve sulama sistemleri büyük ölçüde enerjiye bağlı. Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artış çiftçilerin maliyetlerini artırıyor.
Ev ısıtma giderleri artabilir
Ham petrol fiyatındaki yükseliş, ısınmada kullanılan yakıt türlerini de etkiliyor. Isıtma yağı ve propan gibi ürünlerin fiyatlarında artış yaşanabiliyor.
Giyim ve tekstil ürünleri de etkileniyor
Polyester ve benzeri sentetik kumaşların üretiminde petrol türevleri kullanılıyor. Bu nedenle enerji fiyatlarındaki artış tekstil sektöründe de maliyet baskısı yaratıyor.
Plastik ürünlerde fiyat artışı bekleniyor
Mutfak eşyaları, saklama kapları, oyuncaklar ve birçok plastik ürün petrol bazlı hammaddelerden üretiliyor.
Petrol fiyatlarının yükselmesi bu ürünlerin maliyetini de artırabiliyor.