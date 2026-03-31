TCMB'de ekonomist olarak görev yapan Mert Gökcü ve yardımcı ekonomist Eren Sezer tarafından hazırlanan "Akaryakıt Fiyatlarında Eşel Mobil Mekanizması ve Enflasyona Olası Etkileri" analizi, bankanın blog sayfası Merkezin Güncesi'nde paylaşıldı. Analizde, uluslararası ham petrol fiyatlarındaki değişimlerin, yurt içi akaryakıt fiyatlarını ve dolayısıyla enflasyon görünümünü etkilediği belirtildi.

AKARYAKITTA ÖTV ETKİSİ YÜZDE 20 ÜZERİNDE SEYRETTİ

Eşel mobil uygulamasının, maliyet değişimlerinin akaryakıt fiyatlarına yansımasını vergi ayarlamaları aracılığıyla kısmen dengeleyen ve fiyat oynaklığını azaltan bir mekanizma olarak çalıştığı bildirilen analizde, benzin, motorin veya LPG'de ürün fiyatlarının arttığı dönemlerde vergi bileşeninde indirime gidilerek nihai akaryakıt fiyatlarındaki artışların sınırlanabildiği aktarıldı.

Analizde, akaryakıt fiyatlarının farklı bileşenlerden oluşması, bu mekanizmanın vergi kalemi üzerinden çalışmasını mümkün kıldığı, nitekim, 2026 Şubat ayı itibarıyla maktu ÖTV tutarlarının benzin içerisindeki payı yaklaşık yüzde 26, motorinde yaklaşık yüzde 24 ve LPG’de ise yüzde 21 düzeyinde seyretti aktarıldı.

24 AY İÇERİSİNDE YAKLAŞIK 1,2 PUAN OLARAK HESAPLIYORUZ

Fiyat öngörülerinin enflasyona etkisine dair yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bulgularımız, Brent petrol fiyatında yüzde 10’luk bir artışın tüketici enflasyonunu 12 ay sonunda doğrudan ve dolaylı etkiler kanalıyla nihai olarak 1 puan artırdığına işaret ediyor. Toplam etkiyi ise 24 ay içerisinde yaklaşık 1,2 puan olarak hesaplıyoruz. 2026 yılının ilk Enflasyon Raporu’nda Mart 2026-Şubat 2027 arası ortalama Brent petrol fiyatı 58,8 dolar olarak varsayılmıştı. Analizimizde, ortalama Brent petrol fiyatının önümüzdeki 12 ay sürecinde (Mart 2026-Şubat 2027) 70 ila 90 dolar arasında değiştiği alternatif senaryoları ele alıyoruz.

Ortalama Brent petrol fiyatının 70 dolar olduğu, Brent petrolden ürün fiyatlarına geçişkenliğin birebir varsayıldığı ve eşel mobil uygulamasının olmadığı durumda, 12 aylık bir dönem sonunda yıllık enflasyon tahmini 1,9 puan yukarı yönlü etkileniyor. Eşel mobil uygulaması enflasyondaki doğrudan ve dolaylı artışların 1,3 yüzde puan daha düşük, bir başka ifadeyle yüzde 0,6 olarak gerçekleşmesini sağlıyor. Eşel mobilin enflasyonu düşürücü etkisi Brent petrol fiyatının ortalama 90 dolar olduğu durumda 3,7 yüzde puana kadar çıkıyor."

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ DURUM ENFLASYONU BELİRLEYECEK

Analizde, ayrıca kamuoyu görünürlüğü yüksek olan akaryakıt fiyatlarındaki ani hareketlerin, beklenti oluşumu ve fiyatlama davranışları açısından önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

"Dolayısıyla, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar hem enflasyonun kısa vadeli seyri hem de maliyet ve beklenti kanallarıyla oluşan fiyat baskıları açısından önemli. Akaryakıt fiyatları, ürün fiyatı, toptancı-dağıtıcı-bayi marjları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) gelir payı ve vergilerin toplamından oluşuyor. Ürün fiyatının temel belirleyicileri ise uluslararası petrol fiyatları, rafine marjları ve döviz kuru. Son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmeler ile birlikte uluslararası petrol fiyatları hızlı bir şekilde yükseldi. 4 Mart 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile eşel mobil uygulaması devreye alındı ve akaryakıt ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında değişikliğe gidildi."