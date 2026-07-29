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Kaynak: AA

Dün 85,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün ekim vadeli fiyatı günü 82,08 dolardan tamamlarken, bugün saat 09.44 itibarıyla yüzde 2,74 artışla 84,33 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı da 81,82 dolar seviyesinde belirlendi.

Fiyatlardaki yükselişte Orta Doğu’daki askeri gelişmeler etkili oldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak’ın doğusunda İran destekli gruplara yönelik hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Suudi Arabistan ise petrol tesislerine yönelik insansız hava aracı saldırılarının hava savunma sistemleriyle engellendiğini duyurdu.

Daha önce İran’ın Orta Doğu’daki ABD güçlerine yönelik balistik füze saldırısı girişiminde bulunduğunun açıklanması da bölgedeki gerilimi tırmandıran unsurlar arasında yer aldı. Bu gelişmeler, petrol arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırarak fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Geçtiğimiz hafta Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında sevkiyata yönelik riskler nedeniyle yükselen fiyatlar, ABD ile İran arasında saldırıların durmasıyla kısa süreli gerilese de, yeniden artan tansiyonla yönünü yukarı çevirdi.

Öte yandan Hürmüz Boğazı’na ilişkin diplomatik temaslar yakından izleniyor. İran ile Umman arasında deniz taşımacılığının güvenli şekilde sürdürülmesine yönelik görüşmeler devam ederken, tanker trafiğinin hâlâ normal seviyelerin altında olduğu belirtiliyor.

ABD tarafında ise petrol stoklarına ilişkin veriler dikkat çekti. Amerikan Petrol Enstitüsü, ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 296 bin varil arttığını açıkladı. Piyasalarda beklenti stokların 2 milyon 500 bin varil azalması yönündeydi. Gün içinde ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin açıklayacağı resmi veriler takip edilecek.

Analistler, Brent petrolde teknik olarak 87,71 dolar seviyesinin direnç, 79,96 doların ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.