Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı düşüşe geçerek 110,33 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Dün 112,72 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 112,10 dolardan tamamladı. Bugün saat 09.35 itibarıyla ise kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,6 değer kaybederek 110,33 dolara geriledi. Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 103,59 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik planlanan saldırıyı ertelemesi etkili oldu. Trump, Orta Doğu ülkelerinin İran ile yürüttüğü görüşmelerde anlaşmaya yaklaşıldığını belirterek saldırıyı şimdilik durdurduklarını ifade etti.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran savaşı nedeniyle enerji sıkıntısı yaşayan ülkeler için Rus petrolü alımına yönelik yaptırım muafiyetinin 30 gün süreyle uzatıldığını açıkladı.

Bu karar sayesinde tankerlerde bekleyen Rus petrolü ve petrol ürünlerinin, yaptırımlar ihlal edilmeden geçici olarak piyasaya sunulabileceği belirtildi.

Bessent, söz konusu adımın küresel petrol piyasasında istikrarı destekleyeceğini ve özellikle enerji açısından kırılgan ülkelere arzın devam etmesini sağlayacağını vurguladı.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 111,49 dolar seviyesinin direnç, 109,26 dolar seviyesinin ise destek noktası olarak takip edildiğini belirtiyor.