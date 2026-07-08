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Kaynak: AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından yayımlanan "Temmuz 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu", küresel petrol piyasalarında rüzgarın tersine döndüğüne işaret ediyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların hız kazanması ve piyasanın yeniden arz fazlası vereceği yönündeki güçlü beklentiler, kurumun petrol fiyatı tahminlerinde ciddi bir indirime gitmesine neden oldu.

FİYAT TAHMİNLERİNDE KESKİN DÜŞÜŞ

EIA, hem bu yıl hem de gelecek yıl için petrol varil fiyatı öngörülerini aşağı yönlü güncelledi. Fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskının, arzın talepten daha hızlı büyümesi sebebiyle devam edeceği vurgulanıyor.

Petrol Türü Önceki 2026 Tahmini Yeni 2026 Tahmini 2027 Beklentisi Brent Petrol 95,39 Dolar 81,91 Dolar 64,76 Dolar WTI (Batı Teksas) 88,32 Dolar 76,26 Dolar 60,76 Dolar

PİYASAYI RAHATLATAN TEMEL ETKENLER

Fiyat beklentilerindeki bu gevşemenin arkasında bir dizi jeopolitik ve stratejik gelişme yatıyor.

18 Haziran'da sağlanan anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinde belirgin bir canlanma yaşandı.

Körfez ülkelerinin Hürmüz dışı alternatif güzergahları kullanabilmesi ve Amerika kıtası başta olmak üzere Orta Doğu dışındaki üreticilerin ihracat kapasitelerini artırması piyasaya nefes aldırdı.

ABD ve bazı OECD ülkelerinin stratejik petrol stoklarını piyasaya sürmesi arz güvenliğini destekledi.

Mayıs ayında günlük 11,2 milyon varile ulaşan üretim kesintileri, akışın normale dönmeye başlamasıyla Haziran'da 8,3 milyon varile geriledi. Yıl sonuna kadar ticaretin çatışma öncesi döneme yaklaşması beklenirken, kalan günlük 1,4 milyon varillik kesintinin 2027'nin ilk çeyreğinde tamamen ortadan kalkacağı öngörülüyor.

STOKLARDA "ARZ FAZLASINA" DÖNÜŞ BAŞLIYOR

Küresel petrol stoklarının bu yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde sırasıyla günlük 5,1 milyon ve 2,2 milyon varil eridiği tahmin ediliyor. Ancak bu geçiş döneminin ardından piyasa dengeleri değişecek.

2026 son çeyrekte günlük ortalama 2,7 milyon varil stok artışı bekleniyor. 2027 yılın geneli için ise küresel stokların günlük ortalama 5 milyon varil artarak piyasada belirgin bir arz fazlası yaratacağı hesaplanıyor.

TALEP DARALIYOR, 2027'DE TOPARLANMA BEKLENİYOR

Yüksek akaryakıt fiyatları, arz zincirindeki kırılmalar ve hükümetlerin tasarruf odaklı politikaları küresel petrol talebini baskılamış durumda.

Bu yıl küresel tüketimin günlük 1,2 milyon varil azalması bekleniyor. Bu düşüşün aslan payını (800 bin varil) OECD dışı ülkeler oluşturuyor.

2027 Toparlanması: Fiyatların makul seviyelere inmesi ve tedarik sorunlarının çözülmesiyle tüketimin gelecek yıl günlük 2 milyon varil artarak 104,8 milyon varile tırmanması öngörülüyor.

KÜRESEL ARZ VE ABD ÜRETİM BEKLENTİLERİ

ABD'nin ham petrol üretiminin 2026'da günlük ortalama 13 milyon 780 bin varil (önceki tahmin: 13,72 milyon) olması beklenirken, 2027 için bu rakam 14 milyon 30 bin varil olarak revize edildi.

Küresel ölçekte ise bu yıl arzın günlük 101 milyon 890 bin varil, tüketimin ise 102 milyon 780 bin varil seviyelerinde gerçekleşeceği hesaplanıyor. Gelecek yıl ise üretimin hız kazanarak küresel arzın günlük ortalama 109 milyon varil seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor.