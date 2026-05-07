Dün 109,02 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 101,27 dolardan tamamladı. Bugün saat 09.18 itibarıyla ise yüzde 0,27 artışla 101,55 dolar seviyesine çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 95,50 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki sınırlı yükselişte, ABD ile İran arasında anlaşmaya yönelik iyimserlik etkili olurken, Hürmüz Boğazı’ndaki enerji akışına ilişkin belirsizlikler ve ABD’nin ham petrol stoklarındaki düşüş yukarı yönlü baskı oluşturdu.

Öte yandan, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik mutabakat ihtimali, petrol fiyatlarını bir süreliğine 100 doların altına çekmişti. Donald Trump’ın Çin ziyareti sonrasına kadar nihai anlaşmanın netleşmesinin beklendiği ifade edilirken, taraflar arasında diplomatik temasların sürdüğü belirtiliyor.

Trump, son açıklamasında İran ile yapılan görüşmelerin verimli geçtiğini ve anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi. Buna karşılık İran cephesinden temkinli mesajlar geldi. İsmail Bekayi, ABD’yi müzakerelerde samimi olmamakla suçladı.

Bölgede tansiyonu artıran bir diğer gelişmede ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal ettiği belirtilen İran bayraklı bir gemiye el konulduğunu duyurdu.

ABD’de açıklanan stok verileri de fiyatlar üzerinde etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ticari ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon 300 bin varil azalarak 457 milyon 200 bin varile geriledi. Benzin stoklarında da düşüş yaşanması, talebin güçlü seyrettiğine işaret ederek fiyatları destekledi.

Analistler, Brent petrolde teknik olarak 114,62 dolar seviyesinin direnç, 90,08 doların ise destek konumunda bulunduğunu belirtiyor.