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Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında yaklaşık iki hafta süren karşılıklı saldırıların ardından çatışmaların durması ve diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesiyle haftanın ilk işlem gününde sert düşüş yaşadı.

Jeopolitik tansiyonun azalması, küresel petrol arzına yönelik endişeleri hafifletirken, kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda taşımacılığın yeniden normale dönebileceği beklentisi fiyatları aşağı çekti.

BRENT PETROL 92 DOLAR SEVİYESİNE GERİLEDİ

Ateşkes beklentileriyle birlikte Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,05 değer kaybederek 91,89 dolara düştü. Brent petrol, gün içinde kısa süreliğine piyasalar açısından kritik seviye olarak görülen 90 doların altını da test etti.

ABD ham petrolü WTI ise yüzde 5,23 gerileyerek varil başına 84,64 dolardan işlem gördü.

Böylece Brent ve WTI tipi ham petrol kontratlarında son üç haftadır devam eden yükseliş ivmesi sona ererken, fiyatlar yaklaşık bir haftanın en düşük seviyelerine çekildi.

PETROL 100 DOLARA KADAR YÜKSELMİŞTİ

Ortadoğu’da artan gerilim, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol sevkiyatlarının aksayabileceği endişesini artırmış ve Brent petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesine yaklaşmasına neden olmuştu.

Hürmüz Boğazı’ndaki risklerin yanı sıra Kızıldeniz’de yaşanan gelişmeler de küresel arz güvenliği endişelerini artırmış, petrol piyasasında yukarı yönlü baskı oluşturmuştu.

GÖZLER HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ GELİŞMELERDE

ABD ile İran arasında çatışmaların durması, petrol piyasalarında rahatlama sağlasa da Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiği henüz tamamen normale dönmedi.

Kpler verilerine göre hafta sonunda Hürmüz Boğazı’ndan geçen günlük emtia gemisi sayısı 10’un altında kaldı.

Uzmanlar, bölgedeki güvenlik koşullarının iyileşmesi halinde petrol taşımacılığında toparlanma yaşanabileceğini ancak armatörlerin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtiyor.

ABD’DEN DİPLOMASİ MESAJI

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, ABD Başkanı Donald Trump’ın diplomatik girişimlere fırsat vermek amacıyla askeri saldırıları durdurma kararı aldığını açıkladı.

Waltz, bu adımın krizin müzakere yoluyla çözülmesi için diplomasiye zaman kazandırmayı amaçladığını ifade etti.

KIZILDENİZ’DE YENİ RİSK: HUSİ SALDIRILARI TAKİP EDİLİYOR

Öte yandan Yemen’deki Husilerin Suudi petrol tesislerini hedef alan saldırılarının ardından Kızıldeniz’de gemi trafiğinde yavaşlama yaşandı.

Buna rağmen Çin’e ait üçüncü bir süper tankerin Bab el-Mendeb Boğazı’ndan güvenli şekilde geçerek bölgeden ayrıldığı belirtildi.

Analistler, Hürmüz Boğazı’ndaki taşımacılığın yeniden hız kazanmasının zaman alabileceğini, birçok armatörün güvenlik konusunda daha güçlü işaretler görmek istediğini vurguluyor.