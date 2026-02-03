Dün 67,11 dolara kadar tırmanan Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,24 dolardan kapattı. Bugün saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 gerileyerek 65,78 dolara inen Brent petrolün varili, aynı anda Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 61,62 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, ABD ile İran arasındaki jeopolitik gerilimin azalması ve son dönemdeki sert yükseliş sonrası yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle hız kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından paylaştığı açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştüğünü ve iki ülke arasında ticaret anlaşmasına ulaşıldığını duyurdu. Trump, Modi'nin Rusya'dan petrol alımını durdurmayı kabul ettiğini iddia etti.

Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatı, daha önceki ABD ticaret müzakerelerinde de sıkça gündeme gelmişti. Trump, bu alımların Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaşı finanse ettiğini savunurken, Hindistan tarafı enerji ihtiyacını karşılamak için petrol ithalatına zorunlu olduğunu belirtmişti. Trump, Hindistan'ın bundan sonra ABD'den "çok daha fazla" petrol alacağını, hatta potansiyel olarak Venezuela'dan da ham petrol ithal edebileceğini ifade etti.

Öte yandan Trump, hafta sonu açıklamasında İran yönetimiyle "ciddi şekilde görüştüklerini" vurguladı. Bu sözler, İranlı yetkililerin ABD ile müzakere hazırlığı içinde olduklarını açıklamasının hemen ardından geldi. Soğuk hava etkisi ve İran'a yönelik olası ABD askeri hamlelerine dair endişelerle geçen hafta yükselen fiyatlar, Washington ile Tahran arasında görüşme haberleriyle birlikte geriledi.

Trump daha önce nükleer anlaşma ve İran'daki protestolar gerekçesiyle ülkeyi askeri müdahaleyle tehdit etmiş, Orta Doğu'ya donanma gücü göndermişti. Bu adımlar, yeni ABD saldırıları olasılığını güçlendirerek bölgede jeopolitik riskleri ve petrol arzında kesinti endişelerini artırmıştı.Bununla birlikte, OPEC ve OPEC dışı bazı üreticilerden oluşan OPEC+ grubuna üye 8 ülke, pazar günü çevrim içi toplantıda mevcut olumlu piyasa koşullarını dikkate alarak petrol piyasasında istikrarı koruma kararlılıklarını yineledi.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman, mevsimsel nedenlerle martta öngörülen üretim artışlarını askıya aldıklarını teyit ederken, günlük 1,65 milyon varillik gönüllü kesintinin piyasa koşullarına göre kademeli olarak geri alınabileceğini açıkladı.

Toplantıda gönüllü kesintilere tam uyumun sağlanması ve olası fazla üretimin telafi edilmesi gerektiği vurgulanırken, piyasa durumunun aylık izleneceği ve bir sonraki toplantının 1 Mart'ta yapılacağı belirtildi. OPEC+'ın üretim kotasını değiştirmemesi, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskıyı artırıyor.Brent petrolde teknik analizde 69,42 dolar direnç, 64,74 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.