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Küresel petrol piyasalarında Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler ve nakliye kanallarına yönelik saldırıların getirdiği yükseliş baskısı, Suudi Arabistan'dan gelen kritik hamleyle yerini geri çekilmeye bıraktı. Haftanın başında dört ayın zirvesine tırmanan fiyatlar, perşembe günkü işlemlerde kayıplarını sürdürdü.

BRENT VE WTI CEPHESİNDE DÜŞÜŞ

Piyasalarda yaşanan geri çekilmeyle birlikte Brent ham petrolün varil fiyatı oran 1,2 gerileyerek 104,59 dolar seviyesine indi. ABD Batı Teksas türü ham petrol (WTI) ise oran 1,1 düşüşle 101,29 dolardan işlem gördü. Her iki kontrat bir önceki işlem gününde de yaklaşık 3'er dolar değer kaybetmişti.

Nissan Securities Investment Baş Stratejisti Hiroyuki Kikukawa, Suudi Arabistan'ın sevkiyat hatlarında yaptığı düzenlemelerin piyasadaki arz endişelerini hafiflettiğini belirtti. Kikukawa ayrıca, önümüzdeki hafta gerçekleşmesi planlanan ABD-Çin zirvesi öncesinde bölgedeki gerilimin azaltılabileceğine yönelik beklentilerin de fiyat artışlarını sınırladığını ifade etti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN UMMAN ÜZERİNDEN ALTERNATİF ROTA

Piyasa kaynaklarından edinilen bilgilere göre Suudi Arabistan, Asyalı rafinerilere yönelik ham petrol akışını güvenceye almak adına Umman'ın Sohar Limanı açıklarında gemiden gemiye transfer yöntemini devreye soktu.

Bu adımla birlikte, Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı petrol boru hattına yönelik gerçekleştirilen saldırıların küresel arz üzerindeki olumsuz etkilerinin kısmen telafi edilmesi hedefleniyor.

KIZILDENİZ YÜKLEMELERİ DURMUŞTU

Saldırılar öncesinde Suudi Arabistan, Kızıldeniz'in önemli ihracat merkezlerinden Yanbu'daki ham petrol yüklemelerini durdurmuş ve Avrupa'daki bazı alıcılara yönelik teslimat kargolarını iptal etmişti. Yüklemelerin durdurulmasında, Doğu-Batı boru hattına hizmet veren iki pompalama istasyonunun aldığı hasarın etkili olduğu öğrenildi. İstasyonların ne zaman yeniden faaliyete geçeceği belirsizliğini koruyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE BÖLGESEL ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarının ardından dünya petrol arzının beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alması piyasalar üzerindeki ana risk unsuru olmaya devam ediyor. Diğer yandan Yemen'de Suudi hava kuvvetleri ile Husi güçleri arasındaki karşılıklı füze ve drone saldırıları bölgesel tansiyonu yüksek tutuyor.

ABD STOK VERİSİ BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Piyasanın takip ettiği bir diğer önemli veri olan ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) raporuna göre, ülkemizdeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 640 bin varil azaldı. Analistlerin 1,62 milyon varillik düşüş beklentisinin altında kalan bu veri de küresel arz-talep dengesi açısından yakından izleniyor.