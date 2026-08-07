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Kaynak: AA

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,74 artışla 83,10 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Dün 83,77 dolara kadar çıkan Brent petrol, günü 82,49 dolardan tamamlamıştı.

Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı ise 77,60 dolar olarak kaydedildi.

FİYATLARI NE YÜKSELTTİ?

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğine ilişkin belirsizlikler etkili oldu. Bölgedeki gelişmeler, arz endişelerini artırarak fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden oluyor.

ABD’li yetkililerin Orta Doğu’da gerilimi azaltacak bir anlaşmaya varılabileceğine yönelik açıklamalarına rağmen henüz somut bir sonuç alınamaması, yatırımcıların temkinli kalmasına yol açıyor.

TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini belirterek anlaşmanın yakın olabileceğini ifade etti. Trump ayrıca savaşın sona ermesiyle birlikte benzin fiyatlarının düşeceğini söyledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİTİK ROL OYNUYOR

İran ile yürütülen görüşmelerde Hürmüz Boğazı’nın durumu kilit başlık olmaya devam ediyor. İran tarafı, boğazın tamamen açılmasının henüz kesinleşmediğini ancak geçici bir rota üzerinde anlaşmaya yaklaşıldığını belirtiyor.

Ayrıca İran’da, ABD ve müttefiklerine ait gemilerin boğazdan geçişini engellemeye yönelik bir tasarının gündeme gelmesi de piyasalardaki tedirginliği artırdı.

TEKNİK SEVİYELER NE DİYOR?

Analistlere göre Brent petrolde:

83,48 dolar direnç

82,26 dolar destek seviyesi olarak izleniyor

PİYASALAR GELİŞMELERE ODAKLANDI

Petrol fiyatlarının yönü, önümüzdeki günlerde Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve özellikle Hürmüz Boğazı’na ilişkin haber akışına bağlı olarak şekillenmeye devam edecek.