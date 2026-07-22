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Kaynak: AA

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 92,84 dolardan işlem görüyor.

Dün 91,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 91,01 dolardan bitirdi.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,01 yükselerek 92,84 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 86,02 dolardan alıcı kaydetti.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların sürmesiyle küresel petrol arzında yeni kesintilerin yaşanabileceğine ilişkin endişeler etken oldu.

Brent petrolde teknik olarak 94,41 doların direnç, 88,59 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği aktarılıyor.