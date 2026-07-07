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Kaynak: AA

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varili 72,75 dolardan işlem görüyor. Dün 72,61 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 71,99 dolardan tamamladı.

Bugün saat 09.30 itibarıyla fiyatlar kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,06 artış gösterdi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,22 dolardan alıcı buldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ GERİLİM FİYATLARI YUKARI TAŞIDI

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilerin hedef alınmasıyla Orta Doğu’da artan gerilim etkili oldu.

ABD ile İran arasında 18 Haziran’da imzalanan mutabakatın ardından oluşan görece iyimser hava, son gelişmelerle yerini yeniden belirsizliğe bıraktı. Axios’un haberine göre İran’ın boğazdan geçen gemilere en az iki füze fırlattığı öne sürülürken, ABD’nin misilleme ihtimali gündeme geldi.

OPEC+ ÜRETİM ARTIŞI YÜKSELİŞİ SINIRLADI

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üreticilerden oluşan OPEC+ grubu, ağustos ayından itibaren günlük üretimi 188 bin varil artırma kararı aldı.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman’ın katıldığı toplantıda, Nisan 2023’te açıklanan günlük 1,65 milyon varillik kesinti planı kapsamında üretim artışı kararı alındığı bildirildi. Bu adım, küresel arzı artırarak fiyatlardaki yükselişi sınırlayan bir unsur oldu.

GÖZLER FED VE ENERJİ RAPORUNDA

Petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon risklerini artırırken, para piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar bir faiz artışı yapabileceği beklentisi korunuyor.

Yatırımcılar, Fed’in yayımlayacağı toplantı tutanakları ile ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) Temmuz 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporunu yakından takip ediyor.

KRİTİK SEVİYELER İZLENİYOR

Analistlere göre Brent petrolde teknik olarak:

72,33 dolar destek, 72,97 dolar direnç seviyeleri öne çıkıyor.