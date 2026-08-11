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Kaynak: AA

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda 90 dolar seviyesini test etti. Petrol fiyatlarında ABD ile İran arasındaki gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yükseliş hızlandı.

Dün 87,93 dolara kadar yükselen Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı, günü 87,72 dolardan tamamladı. Brent'in varil fiyatı bugün saat 11.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,6 artarak 90 dolara çıktı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı ise 84,36 dolar seviyesinde işlem gördü.

PETROL FİYATLARINDA HÜRMÜZ ETKİSİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD ile İran arasında kısa sürede anlaşmaya varılacağı yönündeki beklentilerin zayıflaması ve Hürmüz Boğazı'nın normal deniz trafiğine açılmasına ilişkin belirsizliğin devam etmesi etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası geniş çaplı saldırı seçeneğini gündemde tutarken, Tahran'ın savaş tazminatı talebine karşılık İran'ın Orta Doğu'ya verdiğini savunduğu zararlar nedeniyle tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.

Trump ayrıca İran'ın Hürmüz Boğazı'nda askeri açıdan tehdit oluşturabilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

HÜRMÜZ VE BAB EL-MENDEB YAKINDAN İZLENİYOR

Analistler, Hürmüz ve Bab el-Mendeb'deki güvenlik risklerinin enerji arzı ve tanker taşımacılığı üzerindeki baskıyı kısa vadede sürdürebileceğine dikkat çekiyor.

Suudi Arabistan'daki Cizan rafinerisinin yeniden faaliyete geçişinin ertelenmesinin de bölgedeki petrol arzına ilişkin endişeleri artırdığı belirtiliyor.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerde tarafların uzlaşmaya yanaşmaması durumunda petrol piyasasında yüksek oynaklığın bir süre daha devam edebileceği öngörülüyor.

BRENT İÇİN 75-95 DOLAR ARALIĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Piyasa değerlendirmelerine göre Brent petrolün varil fiyatının 75-95 dolar aralığında seyretmesi bekleniyor.

Teknik açıdan ise Brent petrolde 90,22 dolar direnç, 88,64 dolar ise destek bölgesi olarak takip ediliyor.

Petrol fiyatlarının bundan sonraki seyrinde ABD-İran müzakereleri, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ve bölgedeki enerji arzına ilişkin riskler belirleyici olacak.