Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 düşüşle 598,5 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 gerileyerek 10.282 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 23.507 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 azalışla 44.561 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 düşüşle 17.153 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 7.982 puandan işlem görüyor.

Orta Doğu'daki devam eden çatışmalar fiyatlamaları etkiliyor; bu durum petrol piyasasında dalgalanmalara yol açarak hisse senedi piyasalarına da olumsuz yansıyor.Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon beklentilerini etkilemeye devam etmesi yatırımcıların ana odağında yer alıyor.

Ülkelerin stratejik petrol rezervlerini piyasaya sürme konusunda anlaşmaya varmasına rağmen Irak petrol tankerlerinin ve Umman petrol tankerlerinin İran tarafından saldırıya uğraması petrol fiyatlarını yeniden sert yükseltti. Bu gelişme küresel piyasalarda risk algısını artırdı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, dün, IEA üyesi ülkelerin 400 milyon varille kurum tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.ABD yönetimi, Stratejik Petrol Rezervi'nden 172 milyon varil petrolün piyasaya sürüleceğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, 400 milyon varil rezervin petrol fiyatlarını önemli ölçüde düşüreceğini ifade etti.

Analistler, petrol rezervlerinin piyasaya sürülmesinin geçici bir çözüm olabileceğini belirterek, petrol fiyatlarını kalıcı olarak düşürmenin tek yolunun jeopolitik gerilimlerin azalması olduğunu vurguladı.

Analistler, günün kalanında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmeler ile petrol fiyatlarının takip edildiğini belirterek, ABD'de dış ticaret dengesi, işsizlik maaşı başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin de yatırımcıların dikkatinde olduğunu kaydetti.