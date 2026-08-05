Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varili 79,21 dolardan işlem görüyor. Dün 86,33 dolara kadar yükselen fiyatlar, günü 79,36 dolardan tamamladı.

Bugün saat 09.32 itibarıyla Brent petrol, kapanışa göre yüzde 0,19 düşüş kaydetti. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 75,35 dolar seviyesinde bulunuyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI BEKLENTİSİ ETKİLİ

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğinin yeniden normale dönebileceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve sürecin kısa sürede netleşebileceğini ifade etti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de benzer şekilde anlaşma ihtimaline dikkat çekti.

DİPLOMATİK TEMASLAR YOĞUNLAŞTI

Katar, Pakistan ve Umman başta olmak üzere birçok ülkenin dahil olduğu diplomatik temaslar hız kazanırken, tarafların anlaşma taslakları üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

İran ile Umman arasında da Hürmüz Boğazı’nda güvenli geçiş için yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandığı açıklandı.

ARZ ENDİŞELERİ AZALIYOR

Uzlaşı ihtimalinin güçlenmesi, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri azaltarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Öte yandan, ABD’de ham petrol stoklarının beklentilerin aksine artış göstermesi de fiyatlardaki düşüşü destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

TEKNİK SEVİYELER İZLENİYOR

Analistler, Brent petrolde 84,23 dolar seviyesinin direnç, 76,57 doların ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.