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Kaynak: AA

ABD-İran hattında tırmanan askeri gerilim, küresel petrol piyasalarını ve enerji hatlarını doğrudan hedef aldı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bölgedeki tüm petrol ihracatını durdurabileceklerini belirten sarsıcı bir açıklamada bulundu:

"Ya hep ya hiç! Bizim petrol satamadığımız bir bölgede kimse petrol satamayacak. Güvenliğimiz sağlanmazsa hiçbir altyapı güvende olmayacak."

Bu tehdidin hemen ardından Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Mecid Musevi de devreye girdi. Musevi, İran'a ait köprülerin veya elektrik santrallerinin vurulması durumunda, ABD'nin bölgedeki tüm müttefiklerinin elektrik ve enerji altyapısını haritadan silecek şekilde hedef alacaklarını ilan etti.

KIZILDENİZ'DE İHA VE FÜZE DEHŞETİ: İKİ SUUDİ TANKERİ VURULDU!

Hürmüz Boğazı üzerinden geçen küresel petrol sevkiyatının durabileceğine yönelik kaygılar sürerken, krizin bir diğer ayağı Yemen kıyılarında patlak verdi. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a uyguladığı deniz ablukası, Babülmendep Boğazı'nı tam anlamıyla bir ateş çemberine çevirdi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, paylaştığı görüntülü mesajda deniz geçiş yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki adet dev petrol tankerini insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle tam isabet vurduklarını duyurdu.

BOĞAZLARDAKİ ÇİFTE KİLİT PETROL FİYATLARINI FIRLATTI

Dünya petrol ticaretinin damarları sayılan Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı üzerindeki bu çifte tehdit, piyasalarda devasa bir panik dalgasına yol açtı. İki stratejik boğazda da arzın tamamen kesilebileceği korkusu, küresel petrol fiyatlarını yukarı yönlü sert şekilde tetikledi.