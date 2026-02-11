ABD ile İran arasındaki askeri gerilim sadece Orta Doğu’daki güvenlik risklerini değil küresel ekonomiye ilişkin jeopolitik riskleri de artıran bir gelişme olarak öne çıkıyor. Brent petrolün varili 69,80 dolardan işlem görürken jeopolitik riskler ‘güvenli liman’ olarak görülen altının ons fiyatında sert dalgalanmalara neden oluyor.

Dünya petrol üretiminin 3’te birini elinde bulunduran Orta Doğu’da yaşanan gerilimler petrol fiyatlarını da yakından ilgilendiriyor. Ancak, Suriye’deki siyasal gelişmeler ve Hamas’ın zayıflamasının bölgedeki dengeleri değiştirdiğinin altı çiziliyor.

Ancak ABD’nin İran ile askeri müdahale ihtimali bölgede zaman zaman yaşanan gerilimleri farklı bir seviyeye çekti. Her ne kadar iki ülke arasında nükleer müzakereler yeniden başlasa da ABD’nin olası müdahalesi bir ihtimal olarak masada bulunuyor.

Bloomberg Economics’te yer alan bir analizde olası bir müdahalenin petrol fiyatlarına nasıl etki edeceği tahmin edildi. Analizde, ABD ve İsrail’in olası bir saldırısında petrolün varil fiyatı 108 dolara kadar yükselebilir.

Söz konusu analizde üç farklı senaryo yer aldı. İşte o ihtimaller:

Sınırlı etki: Çatışmaların enerji altyapısına sıçramaması halinde küresel ekonomi üzerindeki baskı düşük kalabilir.

Geçici şok: Sınırlı saldırılar veya siyasi değişimler fiyatları kısa süreli yükseltebilir ancak piyasa dengelenebilir.

Büyük kriz: Hürmüz Boğazı’nın kapanması veya Suudi Arabistan ve Irak’taki tesislerin ağır hasar görmesi durumunda arzın yaklaşık yüzde 20’si devre dışı kalabilir ve petrol fiyatı yüzde 80 artışla 108 dolara yükselebilir.

OLASI ETKİLER

Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş ülkeler üzerinde farklı sonuçlar doğurabilir. ABD, enerji ihracatçısı konumu nedeniyle büyümede sınırlı kayıp yaşasa da enflasyon baskısıyla karşılaşabilir. Çin ve Avrupa ekonomileri ise enerji maliyetlerindeki artıştan daha olumsuz etkilenebilir.

Körfez ülkeleri açısından ise tablo çift yönlü risk taşıyor. Tesislerin zarar görmemesi halinde yüksek fiyatlar gelir artışı sağlayabilir; ancak üretim altyapısının hedef alınması ekonomik ve güvenlik dengelerini bozabilir.

PETROL FİYATLARI EN SON NE ZAMAN 100 DOLARIN ÜSTÜNÜ GÖRDÜ?

Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üstünü en son 2022 yılının ağustos ayında görmüştü. Aynı yılın mart ayında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın patlak vermesi ile Brent petrolün varili 139,13 dolara yükseldi. Bu rakam en yüksek ikinci fiyat olarak kayıtlara geçti. Sonrasında yaz aylarında yaşanan düşüş ile Brent petrolün varili yeniden 100 doların altına indi.

Brent petrol tarihin en yüksek seviyesini ise 2008 küresel mali krizin çıkışının hemen öncesinde yaşandı. Küresel kriz öncesi artan talep, arz endişeleri ve spekülatif hareketlerle petrolün varili 147,50 dolara yükselerek rekor kırdı. Petrol fiyatı, küresel krizin çıkması sonrası aralık ayında 36 dolara kadar geriledi.