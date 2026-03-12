ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş petrol fiyatlarında sert dalgalanmaya neden oldu. Brent petrolün varili pazartesi günü 119 dolara kadar yükseldikten sonra sert düşüşle 90 doların altına geldi. Ancak bugün sabah saatlerinde petrolün varil fiyatı yeniden 100 doların üstünü gördü.

Savaş sonrası artan güvenlik riskleri ve İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçişleri kapatması petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın ana nedeni oldu.

ABD’Lİ DEV BANKADAN KABUS SENARYOSU

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, yaptığı son değerlendirmede petrol fiyatı beklentilerini revize etti. 2026 yılının son çeyreği için tahminlerini revize eden ABD’li banka, Brent petrol için tahminini varil başına 66 dolardan 71 dolara, ABD ham petrolü tahminini ise 62 dolardan 67 dolara çıkardı.

Ayrıca bankanın analistleri, petrol fiyatları için kabus senaryosunu açıkladı. Buna göre, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının 21 gün boyunca normal seviyelerin yaklaşık yüzde 10'u civarında kalabileceği, ardından ise yaklaşık 30 günlük kademeli bir toparlanma süreci yaşanabileceği değerlendirildi.

Banka, boğazdaki akışın düşük seviyelerde kalmaya devam etmesi durumunda günlük petrol fiyatlarının 2008'de görülen 148 dolarlık zirvenin üzerine çıkabileceği uyarısında da bulundu.

Goldman’ın baz senaryosunda Hürmüz Boğazı akışlarının 21 Mart’tan itibaren toparlanmaya başlaması ve WTI fiyatlarının Haziran başına kadar 70 doların biraz altına gerilemesi bekleniyor.

ARTAN RİSKLER ÜRETİMİN DURMASINA NEDEN OLDU

Savaşın 28 Şubat’ta başlamasından bu yana Brent petrolü yüzde 36’dan fazla, WTI ise yaklaşık yüzde 39 yükseldi. Her iki gösterge petrol türü de Pazartesi günü kısa süreliğine 119 doların üzerine çıkarak 2022 ortasından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Çatışmaların Hürmüz Boğazı’nı fiilen kapatması, tankerlerin bir haftadan uzun süredir bölgede mahsur kalmasına yol açarken, depolama kapasitesinin dolmaya yaklaşması nedeniyle bazı üreticiler üretimi durdurmak zorunda kaldı.