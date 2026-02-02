Cuma günü 70,09 dolara kadar tırmanan Brent petrol, günü 69,73 dolardan tamamlamıştı.

Bugün saat 09:39 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 6 azalışla 65,53 dolar seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,42 dolardan alıcı buluyor.

Fiyatlardaki gerilemede, ABD ile İran arasında görüşmeler yapıldığına dair haber akışının jeopolitik risk primini bir miktar azaltması belirleyici oldu.ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü Fox News kanalına verdiği röportajda, İran'ın nükleer programı konusunda müzakere halinde olduklarını ifade ederken, sonuç konusunda iyimser olmadığını dile getirdi.

Trump, ABD'nin İran'a doğru yaklaşan "büyük bir filosu" bulunduğunu belirterek, "Bu, Venezuela'da sahip olduğumuzdan daha da büyük." dedi.Trump ayrıca Hindistan'ın İran yerine Venezuela'dan petrol alacağını, Çin'e de kapının açık olduğunu söyledi.Geçen hafta İran'a yönelik olası ABD askeri müdahalesi endişeleri ve soğuk hava etkisiyle yükselen petrol fiyatları, Washington ile Tahran arasında görüşme haberleriyle aşağı yönlü ivme kazandı.

Öte yandan OPEC+ grubunun sekiz üyesi, pazar günü çevrim içi toplantıda mevcut piyasa koşullarının sağlıklı olduğunu vurgulayarak istikrar taahhüdünü yineledi.Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan ülkeler, mevsimsellik nedeniyle martta üretim artışlarını durdurma kararını teyit etti. Günlük 1,65 milyon varillik üretimin piyasa koşullarına bağlı olarak kademeli şekilde geri dönebileceğini belirtti.Toplantıda gönüllü üretim kesintilerine tam uyum ve aşırı üretimin telafisi vurgulanırken, piyasa koşullarının aylık izleneceği ve bir sonraki toplantının 1 Mart 2026'da yapılacağı duyuruldu.

OPEC+ grubunun üretimi sabit tutma yönündeki tutumu, petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü baskıyı güçlendiriyor.Analistler, Brent petrolde teknik olarak 69,37 doların direnç, 59,20 doların ise destek seviyesi olarak takip edileceğini kaydetti.