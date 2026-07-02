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Kaynak: AA

Küresel petrol piyasalarında düşüş eğilimi sürüyor. Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda 70 dolar seviyesine gerileyerek dikkat çekti.

Dün 73,53 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 71,57 dolardan tamamladı. Bugün ise saat 08.53 itibarıyla fiyatlar yüzde 1,08 düşüşle 70,79 dolar seviyesine indi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,82 dolardan işlem gördü.

GERİLİM AZALINCA FİYATLAR DÜŞTÜ

Petrol fiyatlarındaki gerilemede:

Orta Doğu’da arz kesintisi risklerinin azalması

Küresel petrol arzına ilişkin beklentilerin güçlenmesi

etkili oldu.

Katar’ın arabuluculuğunda ABD ve İran arasında yürütülen temaslarda olumlu ilerleme sağlanması da piyasalarda tansiyonu düşüren gelişmeler arasında yer aldı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİTİK ÖNEMİNİ KORUYOR

Uzmanlar, gerilimin azalmasına rağmen küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin yakından izlenmeye devam ettiğini belirtiyor.

İran’dan yapılan açıklamalarda ise bölgedeki güvenliğin dış müdahalelerle değil, bölge ülkelerinin iş birliğiyle sağlanması gerektiği vurgulandı.

ABD STOKLARI DÜŞÜŞÜ SINIRLIYOR

Öte yandan ABD’de açıklanan veriler, fiyatlardaki düşüşü sınırlayan bir unsur olarak öne çıkıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi’ne (EIA) göre:

Ham petrol stokları 3,8 milyon varil azaldı

Benzin stokları 2,3 milyon varil geriledi

Bu durum, talebin güçlü seyrettiği algısını destekliyor.

KRİTİK SEVİYELER TAKİP EDİLİYOR

Analistler, teknik açıdan Brent petrolde:

70,69 doların destek

71,03 doların direnç

seviyesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

Piyasalarda yönün, jeopolitik gelişmeler ve küresel arz-talep dengesiyle şekillenmeye devam etmesi bekleniyor.