Günün ilk yarısında satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 209,82 puan ve yüzde 1,64 düşüşle 12.582,98 puana indi.

Toplam işlem hacmi 77,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,04, holding endeksi ise yüzde 2,53 değer yitirdi.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,6 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok gerileyen bankacılık sektörü oldu.Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki keskin yükselişlerin ekonomik yavaşlamaya ve enflasyonist baskılara yol açabileceği endişeleriyle negatif bir görünüm sergilerken, BIST 100 endeksi de dünya borsalarına paralel olarak günün ilk yarısını satıcılı tamamladı.

Analistler, günün kalan bölümünde Orta Doğu’daki gelişmelere dair haber akışının izleneceğini vurgulayarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.300 puanların destek, 12.700 ile 12.800 puanların ise direnç konumunda bulunduğunu belirtti.



