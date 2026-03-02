ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından açılan piyasalarda ciddi hareketlilik yaşanıyor. Saldırı beklentilerinin arttığı günlerde analistler petrol fiyatlarında ciddi yükseliş öngörülüyordu. Analistler, Brent petrolün en korkunç senaryoda 100 doların üstüne çıkma ihtimali olduğunu vurgulamıştı.

Brent petrolün varili bugün yüzde 9,40 artışla 79,70 dolardan işlem görüyor.

DEV PETROL RAFİNERİSİNE SALDIRI

Piyasalarda savaş tedirginliği devam ederken gerçekleşen bir saldırı paniği daha fazla artırdı. Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco’nun rafinerisine İHA’lar ile kamikaze saldırısı gerçekleşti. Saldırı sonrası Ras Tauna’daki rafineriden dumanlar yükseldi. Öte yandan ortaya çıkan bazı görüntülerde yükselen dumanların yanı sıra çalışanların tahliyesi görüldü.

Bloomberg'e göre rafineri saldırıdan sonra faaliyetlerine geçici olarak son verdi. Aramco tesisteki hasarı tespit için çalışma başlattığını duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ise saldırı girişiminde bulunan iki İHA'nın imha edildiğini duyurdu. Açıklamada, düşen bir İHA'nın küçük bir yangın çıkardığı ve sivillerin zarar görmediği vurgulandı.

Suudi Arabistan'daki Aramco tesisi Orta Doğu'nun en büyük petrol rafinerilerinden biri. Bu tesis tek başına günde 550 bin varil petrol üretiyor.