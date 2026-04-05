Uluslararası referans Brent ham petrolün varil fiyatı, saldırılardan önceki son işlem günü olan 27 Şubat’ta 72,48 dolar seviyesindeyken, 2 Nisan itibarıyla 109,24 dolara yükseldi.

Bu, yüzde 50,7’lik bir artış anlamına geliyor. Benzer şekilde, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı aynı dönemde 67,02 dolardan 111,54 dolara çıkarak yüzde 66,4 oranında yükseldi.

Fiyatlardaki bu hızlı tırmanış, Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerde yaşanan aksaklıklar ve jeopolitik gerilimlerden kaynaklanıyor. Küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’si bu kritik boğaz üzerinden gerçekleşiyor.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER FİYATLARI TETİKLİYOR

İran ile ABD-İsrail arasında artan gerilim, Hürmüz Boğazı çevresinde deniz güvenliği krizini derinleştirdi. Çatışmaların 5. haftasında devam etmesi, piyasalardaki belirsizliği artırıyor.

Önemli açıklamalar şu şekilde öne çıkıyor:

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio (31 Mart):

NATO müttefiklerinden beklenen desteği göremediklerini, çatışmalar sonrası ittifakı yeniden değerlendirebileceklerini belirtti.



The Wall Street Journal haberi:

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Hürmüz Boğazı’nın “zorla” açılması için savaşa dahil olmaya hazırlandığı iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump (1 Nisan): İran’ın yeni rejim liderinin ateşkes istediğini, ancak Hürmüz Boğazı açıldıktan sonra bunu değerlendireceklerini açıkladı.

İran tarafı tepkileri: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Trump’ın ateşkes açıklamalarının gerçek dışı olduğunu söylerken; Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, “Hürmüz Boğazı asla açılmayacak, hiçbir müzakere olmadı ve olmayacak” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: İran’daki gelişmelerin petrol ve doğal gaz sevkiyatını etkilediğini, Rusya’nın güvenli enerji güzergahları sunabileceğini ifade etti.

Trump’ın Ulusa Sesleniş konuşması (1 Nisan): İran’daki askeri hedefleri büyük ölçüde tamamladıklarını, önümüzdeki 2-3 hafta içinde çok sert bir darbe indireceklerini belirtti.

Bu açıklamaların hemen ardından Brent petrol 105,94 dolara, WTI ise 103,31 dolara kadar yükseldi.

SAVAŞIN BAŞLANGICINDAN BU YANA PETROL FİYATLARI NASIL SEYRETTİ?

Saldırılardan sonraki ilk işlem günü olan 2 Mart’ta Brent petrol yüzde 7,3 artarak 77,74 dolara çıktı. Fiyatlar hızla tırmanmaya devam etti: 9 Mart: Brent 119,5 dolara kadar yükselerek 29 Haziran 2022’den sonraki en yüksek seviyeyi gördü.

13 Mart (2. hafta sonu): 103,14 dolar

20 Mart: 106,41 dolar

27 Mart: 112,57 dolar

2 Nisan (5. hafta sonu): 109,24 dolar

WTI fiyatları da benzer bir seyir izledi:

1. hafta sonu: 90,90 dolar

2. hafta sonu: 96,84 dolar

3. hafta sonu: 98,32 dolar

4. hafta sonu: 99,64 dolar

5. hafta sonu: 111,54 dolar

İran’ın misillemeleri, sigorta poliçelerinin askıya alınması, tanker şirketlerinin geçişleri durdurması ve bazı üreticilerin üretim kısıntısına gitmesi arz endişelerini daha da derinleştirdi.

DOĞAL GAZ FİYATLARI DA SERT YÜKSELDİ

Petrol sahaları ve LNG terminallerindeki hasarlar ile boğazdaki kesintiler, doğal gaz piyasasını da vurdu. Katar’ın Ras Laffan tesislerinde “mücbir sebep” ilan ederek üretimi durdurması, küresel LNG arzının yaklaşık beşte birini riske attı.

Hollanda merkezli TTF doğal gaz kontratları:

27 Şubat: 31,51 Euro/megavatsaat

2 Mart: yüzde 37,2 artışla 43,23 Euro

13 Mart: 49,69 Euro

19 Mart: 61,81 Euro (saldırılar sonrası en yüksek seviye)

2 Nisan (5. hafta sonu): 50,04 Euro



Böylece doğal gaz fiyatları 27 Şubat’tan bu yana yüzde 58,8 yükseldi.

Savaşın başlamasından sonra Hürmüz Boğazı’ndan ilk LNG tankeri geçişi 2 Nisan’da gerçekleşti. Panama bayraklı SOHAR LNG tankeri, BAE’deki Fateh Petrol Sahası’ndan Umman Körfezi’ndeki Kalhat terminaline doğru yol aldı.

KÖMÜR FİYATLARI YÜZDE 16,4 ARTTI

Doğal gazdaki arz sorunları nedeniyle elektrik üretiminde kömüre yönelim arttı. Asya referanslı Newcastle kömür kontratı:27 Şubat: 118,5 dolar/ton

2 Mart: 128,7 dolar (%8,6 artış)

20 Mart: 146,5 dolar (en yüksek seviye)

2 Nisan (5. hafta sonu): 137,9 dolar

Kömür fiyatları, saldırı öncesi seviyeye göre yüzde 16,4 artış gösterdi.

ENERJİ HİSSELERİ DE YÜKSELDİ

Petrol fiyatlarındaki artış enerji şirketlerinin hisselerini de olumlu etkiledi.

ARZ GÜVENLİĞİ ENDİŞELERİ DEVAM EDİYOR

Hürmüz Boğazı’ndaki kriz ve jeopolitik gerilimler nedeniyle enerji piyasalarındaki belirsizlik sürüyor. Petrol, doğal gaz ve kömür fiyatlarındaki sert yükselişler, küresel enerji tedarik zincirini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gelişmeler yakından takip ediliyor.