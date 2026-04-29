Başkent Moskova’da gazetecilere konuşan Peskov, OPEC+ mekanizmasının enerji piyasalarındaki dalgalanmaları azaltmada kritik rol oynadığını vurguladı.

Peskov, “Bu format, enerji pazarlarındaki dalgalanmaları önemli ölçüde en aza indirgemeye ve bu pazarları istikrara kavuşturmaya yardımcı oluyor.” ifadelerini kullandı.

BAE’NİN AYRILIK KARARINA SAYGI

Birleşik Arap Emirlikleri’nin 1 Mayıs itibarıyla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve OPEC+ üyeliğinden ayrılma kararını değerlendiren Peskov, bunun egemen bir karar olduğunu belirtti.

Rusya’nın bu karara saygı duyduğunu ifade eden Peskov, BAE’nin enerji piyasalarında sorumlu davranmaya devam edeceğine inandıklarını da sözlerine ekledi.

TUAPSE’DEKİ RAFİNERİ SALDIRISI GÜNDEMDE

Peskov, Rusya’nın Krasnodar bölgesinde bulunan Tuapse kentindeki petrol rafinerisine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısına da değindi.

Saldırının Ukrayna tarafından gerçekleştirildiğini savunan Peskov, olayın ardından bölgede iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

PUTİN SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gelişmeler hakkında Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov’dan bilgi aldığı ifade edildi.

Peskov, yaşanan gelişmelerin uluslararası petrol piyasalarına da yansıdığını belirterek, küresel ölçekte enerji arzına ilişkin zorlukların arttığını dile getirdi.

ZAFER GÜNÜ TÖRENLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ

Öte yandan Peskov, Sovyetler Birliği’nin II. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin yıl dönümü olan Zafer Günü törenlerine ilişkin de açıklamada bulundu.

Bu yıl yapılacak kutlamalarda askeri araçların yer almayacağını belirten Peskov, kararın güvenlik gerekçesiyle alındığını söyledi.

“TERÖR TEHDİDİNE KARŞI ÖNLEM ALIYORUZ”

Peskov, Ukrayna yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunarak, güvenlik risklerinin arttığını ve bu nedenle çeşitli önlemlerin hayata geçirildiğini ifade etti.