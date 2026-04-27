İngiltere merkezli petrol ve doğal gaz devi Shell, stratejik bir adımla Kanada’nın enerji kaynaklarına yöneldi. Şirket, Britanya Kolombiyası ve Alberta eyaletlerinde yer alan, dünyanın en önemli enerji havzalarından biri olan Montney bölgesinde uzmanlaşmış ARC Resources’ı satın almak üzere anlaşmaya vardı. 13,6 milyar dolarlık nakit ve hisse senedi takasıyla gerçekleşen bu dev operasyon, Shell’in uzun vadeli ve düşük maliyetli kaynaklara erişimini pekiştirecek.

"DAHA AZ EMİSYON, DAHA FAZLA DEĞER"

Shell CEO’su Wael Sawan, satın almanın şirketin "düşük karbon yoğunluklu" üretim stratejisiyle tam uyumlu olduğunu belirtti. Sawan, "ARC, Kanada'daki mevcut ayak izimizi tamamlayan yüksek kaliteli bir üretici. Bu hamle Kanada'yı Shell için bir merkez haline getirirken, hissedarlarımız için de çift haneli getiriler sunma potansiyeline sahip" değerlendirmesinde bulundu.

ANLAŞMANIN FİNANSAL DETAYLARI

Anlaşma kapsamında ARC yatırımcılarına hisse başına nakit ve Shell hissesinden oluşan karma bir paket sunulacak. Shell ayrıca ARC’nin 2,8 milyar dolarlık net borcunu da üstlenerek operasyonun toplam kurumsal değerini 16,4 milyar dolara taşıdı. Bu hamleyle Shell, günlük üretim hacmine 370 bin varil petrol ve gaz ekleyerek küresel enerji piyasasındaki konumunu sağlamlaştırmış oldu.