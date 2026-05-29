Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin etkisiyle dalgalı bir seyir izleyen enerji piyasalarına yönelik önemli bir öngörü paylaşıldı. ABD'li petrol devi Chevron'un Üst Yöneticisi (CEO) Mike Wirth, İran savaşı sebebiyle azalan ham petrol stoklarının önümüzdeki iki ay boyunca fiyatları yukarı yönlü tetikleyebileceğini açıkladı.

Yatırım bankası Bernstein tarafından düzenlenen konferansta konuşan Wirth, küresel piyasadaki esneklik payının azaldığını belirterek, ifadelerini kullandı. Financial Times gazetesinde yer alan değerlendirmesinde Wirth, haziran ve özellikle temmuz aylarında fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskının belirginleşeceğini vurguladı.

DİPLOMATİK ÇABALAR VE HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ DURUM

Bu uyarılar, küresel ham petrol akışının beşte birinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına neden olan ve üç aydır süren ABD-İran savaşının bir anlaşmayla sonlanabileceği beklentisiyle petrol fiyatlarının son bir haftada yüzde 10 gerilemesinin ardından geldi. Çatışmalar nedeniyle küresel piyasalardan günlük 12 milyon ila 13 milyon varil petrolün çekildiği tahmin ediliyor.

Ekonomistler ve sektör temsilcileri, diplomatik bir çözüm sağlansa dahi savaşın enerji fiyatları üzerindeki olumsuz etkilerinin aylarca sürebileceğinden endişe ediyor.

"ESKİYE DÖNÜŞ 2027’Yİ BULABİLİR"

Chevron CEO'sunun öngörüleri, Birleşik Arap Emirlikleri’nin devlet petrol şirketi Adnoc'un CEO'su Sultan al-Jaber’in açıklamalarıyla da paralellik gösteriyor. Al-Jaber, çatışma bitse bile Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyatın tam kapasiteye ulaşmasının zaman alacağını belirterek şu projeksiyonu paylaştı:

-İlk 4 Ay: Çatışma öncesi arz miktarının ancak yüzde 80'ine ulaşılabilecek.

-2027 İlk Yarısı: Sevkiyatın eski normal seyrine dönmesi ancak 2027 yılının birinci veya ikinci çeyreğinde mümkün olacak.

Güncel piyasa verilerine göre, uluslararası gösterge Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar seviyesine gerilerken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 88 dolar sınırının hemen altında işlem görüyor. Wirth, fiyatların bugüne kadar beklenenden daha az yükselmesini; savaş öncesi stokların yüksek olmasına, ABD'nin stratejik rezerv satışlarına ve yaptırımlara rağmen süren Rusya, İran ve Venezuela petrol akışına bağladı ancak bu kaynakların artık tükendiğini hatırlattı.

HÜKÜMETLER YENİ STRATEJİK REZERV ARAYIŞINDA

Yaşanan enerji krizinin, dünya genelindeki hükümetleri pandemi ve bölgesel savaşlar gibi büyük şoklara karşı korunmak amacıyla yeniden rezerv biriktirmeye yönelteceğini söyleyen Wirth, bu durumun piyasada ek talep yaratarak fiyatları yükselteceğini belirtti. Orta Doğu'daki enerji altyapısında meydana gelen milyarlarca dolarlık hasarın onarım maliyetlerinin de fiyatlara yansıyacağını ekleyen Wirth, sürecin uzaması durumunda küresel bir ekonomik yavaşlama veya resesyon riskinin doğabileceğini, bunun da talep tarafında mecburi bir dengeleme yaratabileceğini sözlerine ekledi.