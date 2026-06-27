Petrol devi ezber bozdu: Elektrikli otomobilde yeni çağı o şirket başlattı… Elektrikli arabası Tesla ve BYD’ye rakip oldu

Otomobilin batarya kapasitesi ile toplam menzili henüz netlik kazanmadı. Buna karşın, 10 dakikalık şarjın araca 245 km menzil eklediği açıklandı. Bu veri üzerinden yapılan tahminler, kompakt modelin yaklaşık 35 kWsa büyüklüğünde bir bataryaya ve toplamda 350 km civarında bir menzile sahip olacağına işaret ediyor.