Petrol devi ezber bozdu: Elektrikli otomobilde yeni çağı o şirket başlattı… Elektrikli arabası Tesla ve BYD’ye rakip oldu

Geleneksel enerji sektörünün küresel devlerinden Shell, elektrikli otomobil pazarına yönelik stratejik hamlesiyle dikkatleri üzerine çekti. Şirketin resmi olarak duyurduğu yeni elektrikli araba konsepti, akaryakıt dolum hızına yaklaşan şarj süresi ve üst düzey enerji verimliliğiyle otomotiv dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
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Petrol devi Shell, elektrikli otomobil dünyasında dengeleri değiştirecek yeni konsept aracı Triple 10 modelini duyurdu. 10 dakikadan kısa şarj süresi ve yüksek verimlilik vadeden elektrikli otomobil, 1 kWsa enerjiyle 10 km yol kat etme ve düşük karbon ayak izi gibi iddialı hedefleriyle dikkat çekti.Kaynak: Haber Merkezi
"Triple 10" ismi, projenin temelini oluşturan üç iddialı performans hedefinden geliyor:
Tüketim: 1 kWsa elektrik enerjisiyle 10 kilometre yol kat edebilmek.
Çevresel Etki: Üretim bandından hurdaya ayrılacağı güne kadar toplam karbon ayak izini 10 ton CO2 eş değeriyle sınırlandırmak.
Şarj Süresi: Batarya doluluk oranını yüzde 10'dan yüzde 80 seviyesine 10 dakikanın altında çıkarabilmek.
Shell tarafından paylaşılan test verilerine göre araç, yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa sadece 9 dakika 54 saniyede ulaşabiliyor. Bu yüksek şarj hızını yakalamak için özel ve gelecekte kurulacak ultra güçlü istasyonlara ihtiyaç duyulmuyor; model, günümüzde sokaklarda yaygın olarak kullanılan 175 kW DC hızlı şarj ünitelerinde bile bu performansı sergileyebiliyor.
Otomobilin batarya kapasitesi ile toplam menzili henüz netlik kazanmadı. Buna karşın, 10 dakikalık şarjın araca 245 km menzil eklediği açıklandı. Bu veri üzerinden yapılan tahminler, kompakt modelin yaklaşık 35 kWsa büyüklüğünde bir bataryaya ve toplamda 350 km civarında bir menzile sahip olacağına işaret ediyor.
Sürdürülebilirlik odaklı geliştirilen Triple 10, çevre üzerindeki baskıyı en aza indiriyor. Hafifletilmiş gövde yapısı, optimize edilen batarya boyutu ve geri dönüştürülmüş materyal kullanımı sayesinde aracın ömür boyu oluşturduğu emisyonlar, Avrupa genelindeki standart elektrikli araçlara kıyasla yarı yarıya azaltılabiliyor. Araç için planlanan şarj modelinin ise tamamen yenilenebilir enerjiden beslenmesi öngörülüyor.
Konseptin teknik açıdan en dikkat çeken yönü, yenilikçi termal yönetim mekanizması oldu. Güç aktarım elemanlarının sıcaklığını tek bir basit soğutma devresi üzerinden kontrol eden bu mimari, en agresif hızlı şarj ortamlarında dahi başarıyla test edildi.
Sistemin merkezinde "Shell Recharge Thermal Fluid" adı verilen özel bir dielektrik sıvı yer alıyor. Batarya hücrelerinin doğrudan bu sıvıya daldırılarak serinletilmesini sağlayan teknoloji, motor ve güç elektroniğini de dolaylı olarak soğutuyor. Bu yenilikçi yaklaşım şu avantajları beraberinde getiriyor:
Toplam enerji verimliliğinde yüzde 30'u aşan bir iyileşme sağlanıyor.
Daha az bileşen içeren batarya tasarımı ve yalın paketleme sayesinde batarya maliyetleri yüzde 25 aşağı çekiliyor.
Sistemin hafiflemesine ve şarj sürelerinin kısalmasına olanak tanınıyor.
Geliştirme sürecinin teknik kanadında; elektrik motoru ve güç ünitesi çözümleri Empel Systems, batarya mimarisi ve entegrasyon süreçleri ise RML imzası taşıyor. Görsel tarafta Triple 10, beş kapılı kompakt bir hatchback gövde tipiyle karşımıza çıkıyor. Araçta göze çarpan başlıca tasarım unsurları şunlar:
Dikey ön tasarım
boydan boya uzanan LED ışık şeridi
dijital yan aynalar
gövdeyle bütünleşik kapı kolları ve aerodinamik jant kapakları.
Shell, bu konsept çalışmasıyla elektrikli sürüş dünyasında düşük maliyet, yüksek verimlilik ve jet hızında şarjın aynı gövdede buluşabileceğini ortaya koyuyor. Aracın seri üretim bantlarına taşınıp taşınmayacağı henüz açıklanmasa da projedeki teknolojilerin yakın gelecekte yeni nesil elektrikli araçlarda yer bulması bekleniyor.