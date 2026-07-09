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Kaynak: AA

Dün 80,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 78,02 dolardan tamamladı.

Bugün saat 09.30 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 77,87 dolar seviyesinde işlem gördü. Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 73,28 dolardan alıcı buldu.

İRAN GERİLİMİ PETROL FİYATLARINI DESTEKLEDİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişin temel nedenleri arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yeni bir anlaşma ihtimalini reddetmesi ve ABD'nin İran petrolüne yönelik yaptırımları yeniden sıkılaştırması yer aldı.

Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde konuşan Trump, İran ile müzakere sürecinin sona erdiğini belirterek, "Benim için bu konu kapandı. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca ABD'li müzakerecilerle görüşeceğini belirterek, İran yönetimini güvenilmez olmakla suçladı.

ABD, İRAN PETROLÜNE YÖNELİK LİSANSI İPTAL ETTİ

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerine yönelik saldırıların ardından İran petrolünün satışına izin veren genel lisansı iptal etti.

OFAC, lisans kapsamında yürütülen işlemlerin sonlandırılması için 17 Temmuz'a kadar geçiş süresi tanındığını açıkladı.

Bu gelişme, küresel petrol arzında daralma yaşanabileceği beklentisini güçlendirerek petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

ABD'NİN İRAN'A YÖNELİK OPERASYONLARI ARZ ENDİŞELERİNİ ARTIRDI

Petrol piyasalarında fiyatları etkileyen bir diğer gelişme ise ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarını genişletmesi oldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yaklaşık 90 İran askeri hedefinin hava saldırılarıyla vurulduğunu duyurdu. Açıklamada hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme unsurları, füze ve insansız hava aracı depoları ile deniz kuvvetlerine ait askeri altyapının hedef alındığı belirtildi.

CENTCOM ayrıca 7 Temmuz'da düzenlenen ilk saldırı dalgasında yaklaşık 80 askeri hedefin vurulduğunu ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait 60'tan fazla sürat teknesinin imha edildiğini bildirdi.

ABD, operasyonların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarının ardından gerçekleştirildiğini açıklarken, bölgede yüksek hazırlık seviyesinin sürdürüldüğünü ve gerekmesi halinde yeni operasyonların düzenlenebileceğini duyurdu.

İRAN VE İSRAİL'DEN KARŞILIKLI GÜVENLİK MESAJLARI

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'liler, onlara ezici bir karşılık vereceğimizi ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar güvenliklerini ellerinden alacağımızı bilmeli." dedi.

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu da ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran veya Lübnan'dan gelebilecek olası misillemelere karşı hava savunma sistemleri ile askeri hazırlık seviyesini en üst düzeye çıkardı.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı çevresinde artan jeopolitik risklerin küresel petrol arzına ilişkin risk primini yükselttiğini ve bunun petrol fiyatlarını destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldığını değerlendiriyor.

FED BEKLENTİLERİ PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİ SINIRLIYOR

Petrol piyasalarında jeopolitik gelişmeler fiyatları yukarı yönlü desteklerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler yükselişi sınırlıyor.

Dün yayımlanan Fed toplantı tutanakları, banka yetkililerinin çoğunluğunun; yapay zeka kaynaklı güçlü talep, Orta Doğu'daki savaş ve gümrük tarifelerinin enflasyonu yüksek tutması halinde faiz artışının yeniden gündeme gelebileceğini değerlendirdiğini ortaya koydu.

Piyasalarda daha sıkı para politikasının ekonomik büyümeyi ve yakıt talebini yavaşlatabileceği beklentisi, petrol fiyatlarındaki yükselişin hız kesmesine neden oluyor.

BRENT PETROLDE TEKNİK SEVİYELER

Analistlere göre Brent petrolde teknik görünümde 75,56 dolar seviyesi destek, 80,12 dolar seviyesi ise direnç noktası olarak takip ediliyor.