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Kaynak: AA

Dün 82,97 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 79,55 dolardan tamamlarken, yeni günde aşağı yönlü hareket dikkat çekti.

ABD-İRAN ANLAŞMASI FİYATLARI AŞAĞI ÇEKTİ

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD ile İran arasında savaşı sona erdiren ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden açan geçici anlaşma etkili oldu. Anlaşma, petrol arzına yönelik kesinti endişelerini önemli ölçüde azalttı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında “İslamabad Mutabakat Anlaşması”nın elektronik ortamda imzalandığını açıkladı. Anlaşmaya göre İran Hürmüz Boğazı’nı yeniden açarken, ABD deniz ablukasını kaldıracak.

Söz konusu gelişme, haftalardır süren ve küresel petrol arzında ciddi kesintilere yol açan sürecin ardından piyasaların rahatlamasına neden oldu.

ARZ FAZLASI BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol arzının gelecek yıl günlük yaklaşık 8 milyon varil artarak 110 milyon 350 bin varile ulaşacağını öngörüyor. Küresel talebin ise 2027’de 105 milyon 300 bin varil seviyesinde kalması bekleniyor.

Bu tablo, piyasalarda günlük yaklaşık 5 milyon varil arz fazlası oluşabileceğine işaret ediyor.

ABD STOKLARINDAKİ DÜŞÜŞ FİYATLARI SINIRLADI

Öte yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta 8 milyon 300 bin varil azalarak 418 milyon 200 bin varile geriledi. Stratejik rezervler de 8 milyon 900 bin varil düşerken, benzin stoklarında 900 bin varillik azalış kaydedildi.

Stoklardaki düşüş, fiyatlardaki gerilemeyi sınırlayan unsurlar arasında yer aldı.

TEKNİK SEVİYELER NE DİYOR?

Analistler, Brent petrolde 82,43 dolar seviyesinin direnç, 71,99 doların ise destek noktası olarak takip edileceğini belirtiyor.