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Cuma günü 95,90 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 93,09 dolardan tamamladı. Bugün saat 09.20 itibarıyla Brent petrolün vadeli varil fiyatı, kapanışa göre yaklaşık yüzde 4,6 artışla 97,33 dolar seviyesine yükseldi. Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 94,34 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki yükselişte, Orta Doğu’da tırmanan gerilimin küresel piyasalarda arz endişelerini artırması etkili oldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in balistik füzelerle İran’daki bazı hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı. Buna karşılık İran’dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail’in orta ve güney kesiminde sirenlerin çaldığı bildirildi.

İsrail’in de İran’ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentindeki bir petrokimya tesisini hedef aldığı aktarıldı. Karşılıklı saldırıların ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun güvenlik kabinesini toplaması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran’a müzakere masasına geri dönme çağrısı yaptı. Trump, İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarının devam eden görüşmelere katkı sağlamayacağını ifade etti.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 7 ülke, temmuz ayında üretimlerini günlük toplam 188 bin varil artırma kararı aldı.

Karar kapsamında en yüksek artışın günlük 62 bin varil ile Suudi Arabistan ve Rusya’da gerçekleşmesi beklenirken, Irak’ın 26 bin, Kuveyt’in 16 bin, Kazakistan’ın 10 bin, Cezayir’in 6 bin ve Umman’ın 5 bin varil üretim artışı yapacağı öngörülüyor.

Analistler, OPEC+’ın üretim artışı kararına rağmen Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek aksaklıklar ve bazı üretici ülkelerdeki kapasite sorunlarının küresel arz üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 98,17 dolar seviyesi direnç, 96,57 dolar seviyesi ise destek olarak izleniyor.