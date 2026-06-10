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Petrol fiyatları, dün yaklaşık yüzde 3 değer kaybederek son 7 haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Bu düşüşte, ABD’nin İran’a yönelik saldırı operasyonunu tamamladığını açıklaması ve çatışmanın daha geniş çaplı bir tırmanışa dönüşmeyeceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı üzerinde düşürülen ABD ordusuna ait Apache helikopterine karşılık İran’a yönelik başlatılan saldırıların tamamlandığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, helikopterin İran tarafından vurulduğunu öne sürerken, İran tarafı ise saldırıların sona erdiğini ve bölgedeki durumun sakinleştiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, helikopterin düşürülmesine ilişkin doğrudan bir değerlendirme yapmazken, bölgede faaliyet gösteren yabancı güçlerin çeşitli risklerle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Öte yandan İran, ABD’nin saldırılarına karşılık olarak Bahreyn’deki ABD 5. Filosu ile Ürdün’deki Muvaffak Salti Hava Üssü’nü hedef aldığını duyurdu.

Jeopolitik gerilimin sınırlı kalacağı beklentisi, enerji arzına yönelik endişeleri azaltarak petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Bunun yanı sıra küresel petrol talebine ilişkin zayıf görünüm de fiyatları etkiliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) Haziran 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu’na göre, küresel petrol talebinin 2026 yılında günlük ortalama 1,1 milyon varil azalması bekleniyor. Kurumun önceki tahminlerinde talepte artış öngörülüyordu.

EIA ayrıca ABD’de günlük ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 720 bin varile ulaşacağını tahmin ederken, bu beklenti de fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor.

Piyasalarda gözler bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi halinde, ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerini erteleyebileceği ve bunun da ekonomik aktivite ile yakıt talebi üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Analistler, teknik açıdan Brent petrolde 92,68 dolar seviyesinin direnç, 90,13 doların ise destek olarak izleneceğini belirtiyor.