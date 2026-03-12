Açılışta Dow Jones endeksi %0,37 değer kaybederek 47.242,52 puana geriledi.S&P 500 endeksi %0,52 azalışla 6.740,88 puana, Nasdaq endeksi ise %0,83 kayıpla 22.526,58 puana indi.Orta Doğu’daki devam eden çatışmalar petrol fiyatlarını yukarı iterken, pay piyasalarında açılışta negatif bir görünüm hakim oldu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, dün yaptığı açıklamada, IEA üyesi ülkelerin 400 milyon varille kurum tarihinin en büyük miktarda Stratejik Petrol Rezervi'ni piyasaya sürme konusunda anlaştığını duyurdu.ABD yönetimi de Stratejik Petrol Rezervi'nden 172 milyon varil petrolün piyasaya sürüleceğini açıkladı.Buna karşın İran, petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara ulaşabileceği uyarısında bulunurken, ABD Enerji Bakanı Chris Wright bu senaryonun pek gerçekçi görünmediğini ifade etti.Wright, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerine eşlik etmeye henüz "hazır olmadığını", ancak bunun kısa sürede gerçekleşebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin "dünyanın en büyük petrol üreticisi" olduğunu vurgulayarak, fiyat yükselişlerinden ciddi kazanç sağladıklarını söyledi.Ancak Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasını ve Orta Doğu'yu, hatta dünyayı yok etmesini" önlemenin çok daha önemli olduğunu savunarak buna izin vermeyeceğini vurguladı.Bu gelişmeler ışığında Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla %8,1 artışla 99,43 dolara yükseldi. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili de %8,3 primle 94,47 dolardan işlem gördü.

Analistler, ülkelerin stratejik rezervleri piyasaya sürme anlaşmasına rağmen Irak ve Umman petrol tankerlerinin İran saldırısına uğramasıyla fiyatların yeniden tırmandığını kaydetti.Petrol fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon beklentilerini etkilemeyi sürdürdüğünü belirten analistler, jeopolitik gerilimlerin enerji maliyetlerini artırarak Fed'in politika yolundaki belirsizlikleri de derinleştirdiğini ifade etti.Ticaret alanında ise ABD yönetimi, Çin, Avrupa Birliği, Meksika ve Hindistan dahil 16 ekonominin imalat sektöründeki yapısal aşırı kapasite ve üretim politikalarına yönelik 1974 Ticaret Yasası'nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlattı.

Makro veri cephesinde ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 7 Mart haftasında 213 bine gerileyerek beklentilerin hafif altında kaldı.ABD'nin ocak ayı dış ticaret açığı da %25,3 daralarak 54,5 milyar dolara inerek tahminlerin altında gerçekleşti.