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Kaynak: AA

Petro, görev süresi sona erene kadar Silahlı Kuvvetlerin başkomutanı olarak askeri tesislerin bu amaçla kullanılmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Başkent Bogota'daki Bolivar Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Petro, törenden önce Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Nariño'dan müzeye kadar gerçekleştirilen sembolik yürüyüşe katıldı. Etkinlik kapsamında, Özgürlük Kahramanı Simon Bolivar'ın kılıcı askeri törenle müzeye teslim edildi.

Konuşmasında Bolivar'ın mirasına vurgu yapan Petro, "Bolivar'ın kılıcı faşizmin değil, cumhuriyetin, özgürlüklerin ve hakların hizmetinde olmalıdır. Bu kılıç cumhuriyeti korumanın sembolü olarak burada sergilenmelidir." ifadelerini kullandı.

"TEK BİR SANDALYE BİLE HAZIRLANMAYACAK"

Seçilmiş Cumhurbaşkanı Espriella'nın yemin törenini askeri bir garnizonda yapma isteğini sert sözlerle eleştiren Petro, devlet kurumlarına da açık talimat verdi.

Petro, "Kolombiya'da hiçbir sivil makamın göreve başlama töreni için askeri garnizon ya da tesis hazırlanmasına izin vermiyorum. Ne Kara Kuvvetleri, ne Deniz Kuvvetleri ne de Ulusal Polis, bu tören için askeri alanlarda tek bir sandalye dahi hazırlamamalı, hiçbir alan tahsis etmemelidir." dedi.

TARTIŞMANIN ODAĞINDA POPAYAN VAR

Sağ görüşlü seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella ise yemin törenini Cauca yönetim bölgesindeki Popayan kentinde bulunan bir askeri garnizonda gerçekleştirmek istediğini daha önce birçok kez dile getirmişti. Hükümetin itirazına rağmen bu talebinden geri adım atmayacağını açıklayan Espriella, törenin planlandığı şekilde yapılmasını savunuyor.

SENATO'DAN ONAY ÇIKTI, BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Kolombiya Anayasası'na göre cumhurbaşkanlarının Kongre huzurunda göreve başlaması gerekiyor. Törenin geleneksel olarak düzenlendiği Bogota dışına taşınabilmesi ise Kongre'nin onayına bağlı.

Senato, 22 Temmuz'da yapılan oylamada göreve başlama töreninin Cauca bölgesinde düzenlenmesini 55'e karşı 32 oyla kabul etti. Ancak oturumun yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle kapatılması nedeniyle törenin kesin olarak nerede gerçekleştirileceği henüz netlik kazanmadı.

Teklifin kabul edilmesi halinde Kolombiya tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanının yemin töreni Kongre Binası dışında yapılacak. Törenin, silahlı çatışmaların yoğun yaşandığı ve yasa dışı silahlı grupların faaliyet gösterdiği Cauca bölgesinde düzenlenmesi planlanıyor.

Seçimi iktidar partisinin sol görüşlü adayı Ivan Cepeda'nın önünde az farkla kazanan Espriella, 7 Ağustos'ta görevi Gustavo Petro'dan devralarak resmen cumhurbaşkanlığı görevine başlayacak.