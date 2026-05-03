İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin efsane kalecilerinden Petr Cech, kulübün mevcut yapısına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. The Athletic’e konuşan Çek futbol adamı, Londra ekibinin son yıllarda büyük bir değişim geçirdiğini söyledi.



“ARTIK AYNI KULÜP DEĞİL”

Chelsea’de oyuncu ve teknik danışman olarak toplam 15 yıl görev yapan Cech, kulübün yeni yapılanmasını şöyle değerlendirdi:

“Dışarıdan baktığınızda artık karşılaştırmak mümkün değil. Vizyon, işleyiş, yapılanma… Her şey değişti. Bu artık tamamen farklı bir Chelsea.”



“TARAFTARLAR SORGULAMAYA BAŞLADI”

Chelsea’nin bu sezon Premier Lig’de 8. sırada yer alması ve teknik direktör istikrarsızlığı yaşaması hakkında da konuşan 43 yaşındaki isim, taraftarların tepkisini anlayışla karşıladığını ifade etti:

“Son 15 yılda taraftarlar sürekli başarı gördü. Şimdi sonuçlar gelmeyince elbette sorgulama başlıyor. Kulüp şu anda tam da bu noktada.”



“BÜYÜK KUPALAR İÇİN TECRÜBE ŞART”

Yeni yönetimin genç oyunculara yaptığı yatırımlara değinen Cech, bu stratejinin risklerine dikkat çekti:

“Genç ve yetenekli oyuncularla başarı mümkün ama bunu sürekli yapmak çok zor. Büyük kupalar için tecrübeli bir omurgaya ihtiyacınız var. Gençler, deneyimli oyuncularla birlikte gelişmeli.”



KALECİ PERFORMANSLARINA YORUM

Kulübün kaleci performansına da değinen efsane isim, sorunların bireysel değil yapısal olduğunu belirtti. Özellikle Robert Sanchez hakkında konuşan Cech:

“Büyük potansiyele sahip ama istikrar sorunu yaşıyor. Kaleciler takım iyi oynamadığında daha fazla baskı altında kalır ve bu performansı etkiler.”



“BİR KALECİ MAÇI KURTARIR”

Modern futbolda kalecilerin oyun kurulumundaki rolüne de değinen Cech, şunları söyledi:

“Geriden oyun kurmak avantaj yaratmak içindir, baskı altına girmek için değil. Sonuçta maç kazandıran şey paslar değil, kurtarışlardır.”

Efsane kaleci, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bir kaleci maçı kurtarır. En önemli şey hâlâ doğru anda doğru kurtarışı yapmaktır.”