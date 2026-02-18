Ruben Vardanyan, Bakü Askeri Mahkemesi tarafından “terörü finanse etme”, “yasa dışı silahlı grupların oluşum ve faaliyetlerine katılma” ve “savaş suçu işleme” gibi suçlamalarla yargılandı.

Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, Vardanyan’ın 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

VATANDAŞLIKTAN ÇIKIP KARABAĞ’A GİTMİŞTİ

Daha önce Rusya’da yaşayan ve Rus vatandaşı olan milyarder iş insanı Vardanyan, Eylül 2022’de vatandaşlıktan çıkarak Karabağ’a gitmiş ve burada sözde Ermeni yönetiminde “devlet bakanı” olarak görev almıştı.

Vardanyan’ın kara para aklama, yasa dışı silah ve uyuşturucu ticareti gibi suçlarla anıldığı, ayrıca sosyal medya hesaplarından Azerbaycan aleyhine paylaşımlar yaptığı belirtilmişti.

OPERASYON SONRASI YAKALANDI

Azerbaycan’ın 19 Eylül 2023’te başlattığı antiterör operasyonunun ardından bölgeden ayrılmak isteyen Vardanyan, Ermenistan’a geçmeye çalışırken gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Verilen 20 yıllık hapis cezasıyla dava karara bağlanmış oldu.