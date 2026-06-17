Dünya edebiyatının dev kalemi Dostoyevski’nin 1848 yılında yayımlanan ikonik eseri "Beyaz Geceler", zamansız bir başyapıt olarak edebiyat dünyasındaki sarsılmaz yerini koruyor. Rusya’nın St. Petersburg kentinde, gecenin gündüze karıştığı o doğaüstü yaz döneminde geçen roman, melankoli ve umudun muhteşem bir sentezini sunuyor.

Hikâyenin merkezinde, adını asla öğrenemediğimiz, yalnızlığı kendine sığınak yapmış "Hayalperest" bir anlatıcı yer alır. St. Petersburg sokaklarında tek başına dolaşan bu genç adam, köprü üzerinde ağlarken bulduğu Nastenka adındaki genç kadınla tanışır. Nastenka, hayatının aşkını bekleyen, büyükannesinin yanında sıkışıp kalmış bir başka yalnız ruhtur. İki yabancı, kentin loş ve romantik atmosferinde dört gece boyunca içlerini birbirine döker. Dostoyevski, bu kısa süreli karşılaşma üzerinden insan ruhunun en derin yalnızlıklarını, sevgiye açlığını ve fedakarlığı adeta bir nakış gibi işler.

HAYALPERESTLER İÇİN BAŞUCU

Eser, sadece imkansız bir aşkın anatomisini çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda St. Petersburg’u canlı bir karaktere dönüştürür. Beyaz gecelerin yarattığı o gerçeküstü dekor, kahramanların ruh halini kusursuz bir şekilde yansıtır.

"Beyaz Geceler", hacim olarak küçük ancak bıraktığı his açısından devasa bir yapıttır. Dostoyevski, insan psikolojisinin labirentlerinde dolaşırken okura hem hüznü hem de insan olmanın o saf güzelliğini aynı anda yaşatmayı başarır. Kitapçıların raflarında her dönem en çok arananlar arasında yer alan bu kısa roman, kalbinde biraz olsun hayalperestlik taşıyan herkes için bir başucu eseri olmaya devam ediyor.