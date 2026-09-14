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Kaynak: AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun Ukrayna'nın tamamında görevlerini yerine getirdiğini ve bunu yapmaya devam edeceğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

PESKOV’DAN TRUMP’IN ÇAĞRISINA DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'ya Rusya'nın dizel yakıt üretim tesislerine yönelik saldırılarını sonlandırma yönündeki çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Peskov, petrol piyasalarındaki gelişmelere de değindi.

Peskov, "Petrol piyasalarındaki durumun kötüleştiğini görüyoruz. Bunun başlıca nedeni, Basra Körfezi bölgesindeki istikrarsızlık ve gerilimin yeniden tırmanmasıdır." ifadelerini kullandı.

RUSYA PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATINI YASAKLADI

Rusya'nın petrol ürünleri ihracatını yasakladığına dikkati çeken Peskov, kararın ülke içindeki ihtiyaçların karşılanması amacıyla alındığını söyledi.

Peskov, "İç pazarımızın ihtiyaçları karşılandığında, yasağın kaldırılması gündeme gelecek. Böylece ilave miktarlar küresel pazarlara yönlendirilebilecek." dedi.

"ASKERLERİMİZ UKRAYNA'NIN TAMAMINDA GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRİYOR"

Dün Ukrayna-Polonya sınırında Rus saldırısına hedef olan trenden dakikalar önce aynı güzergahtan bir grup Avrupalı siyasetçi ve diplomatın bulunduğu trenin geçtiği yönündeki haberler de Peskov'a soruldu.

Peskov, söz konusu gelişmeye ilişkin, "Burada Ukrayna toprakları söz konusu. Askerlerimiz Ukrayna'nın tamamında görevlerini yerine getiriyor ve bunu yapmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov ayrıca Rusya'nın Ukrayna'da her geçen gün pozisyonlarını güçlendirdiğini ve hedeflerine ulaşma yolunda ilerlediğini söyledi.