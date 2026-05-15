Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Denizli Merkezefendi Belediyesi’nde operasyon Sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen operasyonların ardından Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne de operasyon düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım ve Elektronik Sistemler Müdürlüklerine yönelik yürütülen "ihale" soruşturması kapsamında 12 kişi ve Üsküdar Belediyesi Kent A.Ş.’ye ilişkin "yapı ruhsatı soruşturması" kapsamında ise 7 kişi olmak üzere toplam 19 kişi gözaltına alındı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne ise sabah saatlerinde şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan’ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.