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Kaynak: DHA

Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kapüşon ve atkıyla gizleyen 2 kişi, cep telefonu satan bir iş yerinin önüne geldi. Bir süre çevreyi kolaçan eden şüpheliler, daha sonra yerden aldıkları parke taşıyla iş yerinin vitrin camını kırmaya çalıştı.

Ancak camın önündeki demir parmaklıklar nedeniyle cam kırılmadı. Şüpheliler, parmaklıkların arasından taşla cama vurmaya çalıştı. Camı kıramayan şüpheliler, bu kez aynı bölgedeki başka bir cep telefonu ve tablet satan iş yerine yöneldi.

Bu işletmenin camını parke taşıyla kıran şüpheliler, vitrindeki tablet ve telefonları çalarak kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin yüzlerini kapüşon ve atkıyla gizledikleri görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.