DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, terör örgütü teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın gazetecilere röportaj verme ve basın toplantısı gerçekleştirmek istediğini ifade etti.

Komisyonun düzenlediği rapor ile ilgili beklentiler ve tartışmalar devam ederken, İmralı'da tutuklu bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın rapor hakkındaki mesajı da kamuoyuyla paylaşıldı.

Buldan, son İmralı görüşmesini ve merak edilen konularla ilgili Yeni Özgür Politika'dan Gülcan Dereli'nin sorularını yanıtladı.

"KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLMEDİ"

Öcalan'ın koşullarında bir iyileşme olmadığını iddia eden Buldan, "Bizim dışımızda zaten giden ve görüşen yok. İmralı Heyeti ayda bir kez görüşme gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra zaman zaman ailesi, zaman zaman da avukatların gittiğini görüyoruz. Ancak bunların daha fazla olması gerektiğini hem kendisi söylüyor hem biz ifade ediyoruz. Dışarıyla daha çok bağının kurulması, bağlantı kurması, farklı kesimlerle görüşmeler yapması, işte gazeteciler, akademisyenler, yine siyasetin bazı kesimleriyle diyalog içerisinde olmasının sürecin ilerlemesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu yönlü çalışmalarımız var tabii ki, iktidarla özellikle devlet yetkilileriyle bu konuyu görüşüyoruz” sözlerini sarf etti.

GAZETECİLERLE GÖRÜŞME TALEBİ

Pervin Buldan, gazetecilerin Öcalan ile görüşme girişimi olduğunu belirterek, Öcalan’ın da basın ile röportaj yapmak istediğini açıkladı.

Buldan, "Hatta birkaç gazetecinin soru gönderip onları cevaplaması talebi vardı. Biz bunu ilettiğimiz zaman böyle bir yöntemi doğru bulmadığını söyledi. Esas mesele biraz şurada tıkanıyor dedi. Yani benim basın mensuplarıyla bir röportaj yapma, bir basın toplantısı yapma gibi bir talebim var. Böyle bir hakkımın olduğunu da düşünüyorum diye belirtti.

Dolayısıyla gazetecilerle bir araya gelmeyi çok önemsiyor. Süreci başından sonuna kadar kendileriyle paylaşmayı çok önemsiyor. Bunu bu sefer de söyledi. Bir gazeteci ekibiyle oturup konuşmak, onlarla süreci tartışmak ve onlara röportaj vermek gibi bir niyetinin olduğunu ifade etti. Bunun tabii biz de takipçisi olacağız ve bu konudaki gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Ama henüz böyle bir şey yok. Bunu hayata geçirmek için tabii biz de çaba sarf edeceğiz” ifadelerini kullandı.