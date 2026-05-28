Terörsüz Türkiye sürecinde PKK terör örgütünün silah bırakmaması nedeniyle yaşanan tıkanıklık sürerken DEM Parti'den yeni bir çıkış geldi. İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, gündeme getirdiği çerçeve yasa ile PKK terör örgütü mensuplarına özel yasanın sinyalini verdi. Buldan "Yasaların meclis kapanmadan çıkması için temaslarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Söz konusu çerçeve yasanın yedi ya da sekiz maddeden oluşacağını belirten Buldan, yasanın bir sefere mahsus çıkacağını belirtti. Buldan, "Bu yasadan yararlanacak olan örgüt mensupları, örgüt elemanları belli bir süre içerisinde, belli bir zaman diliminde bu yasadan yararlanıp Türkiye'ye ya da istedikleri başka yerlere gelebilecekler, gidebilecekler. Yasaların çıkması için çabalarımızı yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında bayram sonrası çok yoğun bir temas içerisine gireceklerini ifade eden Buldan, "Hızlı bir şekilde bir buçuk aylık süreç içerisinde yani meclis kapanmadan, bu yasanın çıkması için görüşmelerimizi yapacağız, temaslarımızı sürdüreceğiz. Çünkü bu süreç beklenmeyecek kadar, zamana yayılmayacak kadar acil ve bir an önce çıkması gereken bir yasadır.” dedi.