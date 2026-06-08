Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ulusal Seçim Süreçleri Ofisi'nin (ONPE) sandıkların yüzde 52'sini kapsayan resmi verilerine göre; sağ kanadı temsil eden Popüler Güç Partisi (Fuerza Popular) adayı Keiko Fujimori, yüzde 52,68'lik oy oranıyla yarışı önde götürüyor. Eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı olan Keiko Fujimori'yi, yüzde 47,32 ile solun adayı Roberto Sanchez (Peru İçin Birlikte) takip ediyor.

RESMİ RAKAMLAR İLE SANDIK GÖZLEMCİLERİ ÇELİŞİYOR

Resmi ilk veriler sağcı aday Fujimori'nin üstünlüğünü gösterse de sandık başı araştırma ve bağımsız gözlem verileri bambaşka bir tablo ortaya koydu. Bağımsız seçim gözlemcisi Transparencia ile araştırma devi Ipsos'un ortaklaşa yürüttüğü hızlı sayım sonuçlarına göre, solcu lider Roberto Sanchez yüzde 50,3 ile az farkla da olsa öne geçmiş durumda. Bu verilere göre Keiko Fujimori ise yüzde 49,7'de kalıyor.

Uzmanlar, mevcut durumun tam anlamıyla bir "teknik beraberlik" olduğuna dikkat çekerken, ülkenin yeni liderinin kim olacağını açılacak olan son sandıklar belirleyecek.

Süreci kazanan isim, anayasal prosedürler doğrultusunda Peru'nun Bağımsızlık Günü olan 28 Temmuz'da koltuğu resmi olarak devralacak.