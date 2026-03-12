Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, fındık piyasasında yaşanan fiyat dalgalanmalarına ve bu durumun toplumsal maliyetlerine dair çarpıcı bir açıklama yaptı. Soydan, fiyatların bilinçli olarak düşürüldüğünü savunarak, bu durumun sadece ekonomik değil, tarımsal mücadele açısından da büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

"FİYATLAR BİLEREK DÜŞÜRÜLDÜ"

Fındık fiyatlarında bir dönem görülen 330-350 TL bandından, bugün 220-230 TL seviyelerine gerilemesini "fiyat oyunlarının sonucu" olarak niteleyen Arslan Soydan, bu düşüşün piyasadaki ekonomik hareketliliği durma noktasına getirdiğini belirtti. Soydan, fiyatların erimesinin başta üreticiler olmak üzere esnafın alışverişinden genel piyasa canlılığına kadar her alanı olumsuz etkilediğini ifade etti.

KOKARCA MÜCADELESİNDE BÜYÜK TEHLİKE

Fındık fiyatlarının düşmesinin en tehlikeli yan etkisinin tarımsal mücadelede görüldüğünü dile getiren Soydan, "Fındık fiyatlarından dolayı Kahverengi Kokarca mücadelesinde ilgi ve alakanın azaldığını üzülerek görmekteyiz" dedi. Üreticinin emeğinin karşılığını alamadığı bir ortamda, kenti ve tarımı tehdit eden istilacı türlere karşı yürütülen çalışmalara olan motivasyonun kırıldığına dikkat çekti.

"FİYAT EN AZ 300 TL OLMALI"

Ekonomik ve tarımsal risklerin ortadan kaldırılması için acil çağrıda bulunan Soydan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fındıkta fiyat oyunları bitmeli; üreticilerimizin, esnafımızın ve piyasasının ekonomik yönden rahatlaması için fındık fiyatlarının en az 300 TL ve üzerine çıkması muhakkak sağlanmalıdır."