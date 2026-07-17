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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Murat Yılmaz / Yeniçağ



Aybastı Perşembe Yaylası ile Korgan yaylaları arasında yürütülen maden çalışmalarına karşı çıkan vatandaşlar, bölgede bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi.

Maden sahasına geçişleri engellemek amacıyla jandarma tarafından yolda güvenlik önlemleri alınarak barikat kuruldu. Buna rağmen vatandaşlar, yaylanın farklı noktalarından, tepeler ve yayla güllerinin bulunduğu alanlardan ilerleyerek maden sahasına ulaştı.

Bölgede toplanan vatandaşlar, yasal hakları çerçevesinde barışçıl şekilde maden şirketine yönelik tepkilerini ifade etti. Eylem boyunca zaman zaman güvenlik güçleri ile vatandaşlar arasında görüşmeler yapılırken, herhangi bir olumsuz olay yaşanmadı.

Vatandaşlar, Perşembe Yaylası ve çevresindeki doğal yaşamın korunmasını istediklerini belirterek maden çalışmalarının durdurulmasını talep etti. Bölgede güvenlik önlemleri devam ederken, yaşanan gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.