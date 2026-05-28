Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun en önemli doğal ve kültürel miraslarından biri olan Aybastı Perşembe Yaylası ile Korgan Çobantepesi mevkiinde yürütülen maden arama ve sondaj çalışmaları, bölge halkının direnişi ve yargı mücadelesi sonucunda mahkeme kararıyla durduruldu. Hukuki zafer bölgede sevinç yaratırken, sondaj firmalarının geride bıraktığı doğa tahribatının boyutu ise yürekleri sızlatıyor.



YARGI "DUR" DEDİ ANCAK DOĞA AĞIR YARA ALDI

Maden arama faaliyetlerine karşı tek yürek olan bölge halkının açtığı davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak madalyonun diğer yüzü, geride bırakılan muazzam çevre felaketini gözler önüne seriyor. İş makinelerinin paletleri altında ezilen, yarılan ve çamura bulanan meralar, yeşil örtünün nasıl bir yıkımla karşı karşıya kaldığını açıkça kanıtlıyor. Vatandaşlar, hukuki karara sevinirken asıl büyük felaketin geride bırakılan bu izler olduğunu dile getiriyor.



TEMİZ SU KAYNAKLARI VE EKOSİSTEM TEHLİKEDE

Sondaj sürecinde yaşanan tahribatın sadece yüzeyle sınırlı kalmadığı; yer altına inen o sondaj milleriyle bölgenin temiz su kaynaklarının, meralarının ve tüm ekosisteminin sessizce yok edildiği belirtiliyor. Bölge sakinleri ve çevre aktivistleri, "Daha yolun başında, sadece bir arama-sondaj sürecinde yaylamız bu hale getirildiyse, bir de asıl maden faaliyetlerinin başladığını düşünün?" diyerek tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekiyor.



"TOPRAĞIMIZA VE SUYUMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Doğa nöbeti tutan ve hukuki süreci yakından takip eden bölge halkı, yaylaları paletlerin altında ezdirenleri de bu sessiz çığlığı görmezden gelenleri de unutmayacaklarını ifade ediyor. "Toprağımıza, suyumuza, geleceğimize sahip çıkmaya devam ediyoruz" mesajı veren vatandaşlar, halkın gücünün ve hukukun kararının doğayı çiğneyenlerden her zaman daha büyük olduğunu bir kez daha ilan etti.