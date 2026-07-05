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Murat Yılmaz - Ordu / YENİÇAĞ

Aybastı Perşembe Yaylası ile Korgan yaylaları arasında yürütülen maden arama çalışmaları sırasında gerginlik yaşandı. Bölgedeki çalışmalara tepki gösteren vatandaşlarla görevliler arasında yaşanan tartışma kameralara yansıdı.

Görüntülerde, maden faaliyetlerine tepki gösteren bir vatandaşa jandarma ekiplerinin müdahalede bulunduğu görülürken, şirket yetkilisinin vatandaşa, "Senin daha önceden cezan vardı değil mi?" dediği duyuluyor.

Maden çalışmalarına karşı çıkan bölge sakinleri, Perşembe Yaylası ve çevresindeki doğal yaşam alanlarının korunmasını talep ederek faaliyetlerin durdurulmasını istedi.

Öte yandan, olayın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Yaşanan olayla ilgili yetkili kurumlardan ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.